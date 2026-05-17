Javier Milei retomó el escándalo Espert y acusó una "operación mediática infame" tras decisión de la Justicia de EEUU sobre Fred Machado

El financista vinculado a José Luis Espert cambió su estrategia en Estados Unidos: admitió delitos económicos para reducir su exposición penal mientras espera la definición judicial sobre el cargo más grave.

El financista Federico "Fred" Machado , relacionado con José Luis Espert , se desvinculó de las acusaciones por narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos tras admitir su culpabilidad en causas por lavado de activos y fraude fiscal . El acuerdo con la fiscalía aún debe ser homologado por el juez, en una resolución clave que podría conocerse en las próximas horas.

De acuerdo con lo que trascendió, Machado —extraditado en noviembre de 2025— alcanzó un entendimiento con los fiscales para aceptar responsabilidad en dos delitos económicos a cambio de quedar afuera de la imputación por narcotráfico.

Se trata de un giro relevante en su estrategia judicial, ya que al llegar a Texas se había declarado “no culpable” ante el juez William “Bill” Davis. Actualmente, permanece detenido desde hace seis meses en una cárcel de Oklahoma.

El cambio de postura abre la puerta a una posible reducción de la pena , e incluso a una eventual liberación en el corto plazo, dado que su defensa buscará que se computen los años de arresto domiciliario que cumplió en la Argentina. Sin embargo, su situación procesal no está completamente resuelta: todavía resta que el magistrado acepte formalmente el acuerdo y descarte definitivamente el cargo más grave.

El caso tuvo repercusiones políticas en la Argentina. El presidente Javier Milei utilizó la novedad para cuestionar al periodismo y sostuvo que todo el episodio fue una “operación política y mediática infame” , en referencia al impacto que tuvo la causa en la candidatura de Espert en 2025. En ese entonces, el economista había bajado su postulación en medio de la polémica.

"Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2056147944995250634&partner=&hide_thread=false PERIODISTAS DE MIERDA (95%)



A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

En paralelo, la defensa de Machado también busca evitar un desenlace como el de su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, quien en 2023 se declaró culpable por narcotráfico y fue condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos. Ese antecedente marca el riesgo que enfrentaba el financista si no lograba encauzar su situación mediante el acuerdo con la fiscalía.

Así, el expediente entra en una etapa decisiva: la validación judicial del acuerdo no solo definirá el futuro inmediato de Machado, sino que también terminará de determinar si logra desligarse por completo de las acusaciones más graves que pesaban en su contra.