Tecnología para la innovación: transformación digital, eficiencia energética y ciberseguridad

El líder regional de ABB en Process Industries, Luis Pinchete ; la responsable de Estrategia y Marketing en Siemens Argentina, María Mistrorigo Benintende ; y el socio líder en ciberseguridad de EY Latam , Facundo Jamardo , participaron del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

El ciclo, moderado por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli , se tituló “ Tecnología para la innovación ”. Jamardo rompió el hielo al destacar a EY como “una empresa multiservicios cuyo objetivo es hacer un mejor entorno de negocios , con servicios que van desde auditoría de estados contable para brindar seguridad en los mercados financieros, consultoría para ayudar a las empresas a transformarse o mejorar su posicionamiento, una vertical que da servicios de impuestos y legales en particular en el sector de energía y otra división que ayuda a las empresas en procesos de integraciones, adquisiciones o valuación de activos”.

Mistrorigo Benintende definió a Siemens como “ una empresa líder en tecnología, con el propósito de transformar el día a día de las personas con un impacto positivo , que tiene 179 años de historia global y 169 en Argentina, con el foco siempre puesto en la innovación tecnológica, que hoy pasa por la digitalización y la sustentabilidad”. Al respecto, destacó la búsqueda de “combinar el mundo físico con el virtual y traer un impacto positivo a los clientes para ayudarlos a transformarse digitalmente y cumplir sus compromisos de sostenibilidad”.

“Nuestro portfolio cubre electrificación, partiendo de la generación y cómo integrar más energías renovables, transportar y distribuir esa electricidad de una manera eficiente, con las menores pérdidas. También la automatización de procesos industriales, como la minería, y de digitalización, con datos que son generados y los traemos hacia la nube para armonizarlos, darles un sentido y apoyar la toma de decisiones de las empresas de una manera cibersegura”, precisó.

Pinchete, a su vez, sostuvo que ABB “es una empresa global con una presencia local de más de 100 años, que se dedica a la electrificación, automatización y digitalización en todos los aspectos de la cadena de valor a nivel industrial, utilidades, infraestructura y empresas en general”. “ Nuestro setup local incluye tener fabricación, equipos de ingeniería. Un desarrollo que viene participando de proyectos de larga data en energía y minería y otros, lo que nos ha permitido por los vaivenes de nuestra geografía participar de proyectos desde Argentina a toda la región y nos ha abierto un potencial diferente ”, apuntó.

Coyuntura y desafíos

A nivel coyuntural, Jamardo se refirió a los impactos de las tensiones internacionales. “Más allá de los conflictos a nivel global, veo en ciberseguridad una repercusión en muchas empresas de minería y oil&gas que son focos de ataque que se han intensificado en los últimos años”, sostuvo y precisó que “empieza a haber recursos más escasos y un ataque o deshabilitar la capacidad productiva, sea de generación de cobre, gas o energía eléctrica, tiene un impacto significativo en la economía, de manera que parte del conflicto se ha traducido completamente al entorno virtual”.

A su turno, Mistrorigo Benintende aludió a “un contexto bastante turbulento, con cambios en regulaciones de los mercados y en las relaciones de las grandes potencias, con Europa y Estados Unidos que están reconfigurando sus cadenas de abastecimiento y tratando de volverse cada vez más autosuficientes”.

A eso le sumó que las potencias “saben también que necesitan de socios estratégicos en el mundo y están repensando sus relaciones”, por lo que completó: “En Argentina tenemos la capacidad de brindar los minerales críticos para la electrificación, descarbonización, cobre y litio. Tenemos la posibilidad de pronto dar energía en combustibles sintéticos, aprovechando el recurso renovable. Es un entorno bastante desafiante y una oportunidad histórica que se abre para la región”.

Pinchete coincidió en la visión positiva y aseguró que “ese potencial que nos gustaba colocar de Argentina, hoy vemos que se puede materializar”, al graficar: “Se ve en pedidos y participación en proyectos de interés en energía y minería. Algunos en forma incipiente, otros en etapa muy temprana o en ejecución y algunos con la perspectiva de contribución de innovación”.

El impacto de la tecnología y una transformación armónica

El impacto de la tecnología en el sector energético y minero es notable. Para Jamardo, “la transformación tecnológica empezó hace varios años y la incorporación de tecnología está provocando cambios significativos en las operaciones, que van desde modificar los procesos productivos a tratar de mejorar la automatización de la toma de decisiones”.

“Los entornos mineros y de petróleo son hostiles y tener gente es complejo. Hay una tendencia global de tratar de que haya la menor cantidad de gente en el lugar e incorporar tecnología que ya tiene la madurez para ser sólida en la producción”, precisó y consideró que “la operación tiene que transformarse de manera armónica y en Argentina tenemos la gran oportunidad de empezar bien”.

Sobre esta armonía, llamó a “buscar la manera de proteger de forma integral, con líneas de producción que tienen 40 años sin cambio de tecnología al lado de otra que tienen IA” y aclaró: “La capacidad de educar para modificar ese proceso productivo depende de que del otro lado haya una mente que tenga la disposición para incorporarlo”.

A su turno, Mistrorigo Benintende aseguró: “Estamos viendo positivamente el cambio y la necesidad de los actores en transformarse digitalmente, principalmente por los incrementos en productividad y mayor eficiencia, así como seguridad operacional”.

“Una de las tecnologías preferidas que está teniendo un impacto a corto plazo en minería son los gemelos digitales, que son réplicas virtuales muy precisas que puede ser una operación minera entera o una parte del proceso específico, que permiten hacer simulaciones y tomar decisiones antes de invertir”, detalló.

A la par, Pinchete resaltó que “la operación remota combina seguridad ocupacional y eficiencia”, mientras agregó que “la digitalización trae atada a la incorporación de operaciones autónomas, que mejoran su capacidad productiva con entrenamiento y baja el riesgo mientras aumenta la productividad”.

En ese sentido introdujo la electrificación y destacó que “es responsable por quitar un 50% de la huella de carbono y del 20 al 30% de mejora en eficiencia operacional”, por lo que apuntó: “En energía y minería, a Argentina la veo en el camino correcto, más allá de que no tenemos la línea de base de algunos países vecinos”.

El desafío de la ciberseguridad

Jamardo se refirió además al desafío que plantean las nuevas tecnologías y reconoció que “la incorporación de IA nos ha servido a todos para bien o para mal”, al señalar que “hay procesos automáticos que están buscando todo el tiempo qué puede ser lo más fácil como punto de entrada, que en muchos casos puede venir desde la cadena de suministros”.

“Tenemos puertas de entrada que pueden ser equipos que son del 2000 y, si bien no parece tanto, 26 años en término de tecnología es obsolescencia absoluta que no puede ser mantenida”, advirtió y sumó: “Están empezando a aparecer estas puertas de entrada que pueden parar el proceso productivo durante días con pérdida de decenas de millones por horas”.

Por eso, puso el foco en la planificación. “Si vamos a hacer un análisis, mejor que sea antes de un ataque y por las buenas, no un sábado por la tarde con la mitad del personal, porque la mayoría de los ataques son los viernes a la noche, que es el momento donde hay menos gente con capacidad de contener”, puntualizó.

En este escenario, indicó que “incorporar controles para la transformación digital es clave, pero también traer de manera armónica la tecnología vieja y controlar hasta dónde se integra”, mientras reveló que Argentina “tiene un nivel de madurez en la industria del petróleo, que lleva décadas haciendo las cosas bien de forma sistemática, aunque la industria minera viene un paso más atrás”.