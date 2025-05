María Rigou: "La sustentabilidad no es un plus, sino la manera de hacer un negocio a largo plazo"

Y agregó que “las compañías tienen distintos niveles de maduración, tanto el oil and gas, como energía y minería, son industrias muy interpeladas por los stakeholders y han desarrollado estándares muy altos, incluso muy por encima de la legislación en muchos temas".

La incertidumbre global y las regulaciones

Rigou recordó que “de 2022 a 2024 hubo un crecimiento exponencial en materia regulatoria y gobiernos y mercados de capitales empezaron a regular cuestiones ESG, que tienen que ver con impactos sociales, ambientales y de gobernanza, lo que hizo que se viva un momento de mucha tensión, con las agendas de las compañías sobrecargadas por la tremenda demanda regulatoria”.

Sin embargo, contrapuso: “De golpe, con la situación de los últimos meses, el contexto geopolítico y la incertidumbre económica, ese crecimiento baja un poquito y tenemos regiones como la Unión Europea que tenía un paquete regulatorio en temas ESG muy fuerte y exigente, largando en febrero un parate regulatorio para ajustar un poco esta demanda”.

A este factor le sumó que “los mercados de capitales también regularon muchísimo, entendiendo que las empresas impactan en el ambiente y son impactadas por este contexto de cambio climático y sostenibilidad”.

“En tanto el negocio se ve afectado, los accionistas e inversores se preguntan si están siendo lo suficientemente minuciosos y piden mayor rendición de cuentas, es decir cómo están gestionando y entendiendo estos impactos, riesgos y oportunidades ESG”, sostuvo la referente de EY.

Los criterios ESG, claves para el negocio

A su vez, Rigou consideró que “hay grandes drivers para mover la agenda de sostenibilidad” en las empresas y puso como ejemplo el acceso a crédito. “Hay que dejar de pensar el ESG como un valor que está por separado. Forma parte del valor financiero a largo plazo de la compañía. No es porque es bueno hacerlo o desde un punto de vista valorativo, es realmente necesario desde el negocio”, sintetizó.

La especialista planteó que “es un camino de maduración y de entendimiento” y comparó: “Diez años atrás no encontrabas un c-level hablando de estos temas y hoy son los que te citan y tienen más incertidumbre sobre qué, cuándo y dónde”.

“A las empresas que operan en Argentina las alcanzan regulaciones muy existentes de otros lados por distintas razones y la licencia social para operar, porque es indispensable en cualquier proyecto extractivo tener ese aval y escucha activa con las partes interesadas locales. Son muchos temas que hacen al negocio”, definió.

En esa línea, Rigou señaló que “trabajar en la eficiencia energética en los propios proyectos le da un aire a la minería e incluso al oil and gas, que le permitiría quedarse durante más tiempo”, para luego plantear que “la sustentabilidad no es un extra o un plus, sino la manera de hacer el negocio para que sea a largo plazo”.