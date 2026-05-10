La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los 22 jugadores que ya tendrían asegurado su lugar + Seguir en









A un mes del inicio de la Copa del Mundo, la Selección Argentina ya tendría gran parte de la nómina definida. El DT cuenta con una base consolidada y solo restan cuatro cupos por resolverse de cara a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los 22 jugadores que ya tendrían asegurado su lugar. @Argentina

A un mes del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para defender el título obtenido en Qatar 2022. En ese contexto, el entrenador Lionel Scaloni ya tendría definidos 22 de los 26 futbolistas que integrarán la lista de convocados.

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De esta manera, los cuatro cupos vacantes para la lista definitiva decantarán de una nómina preliminar que el cuerpo técnico ya le entregó a la AFA. La federación de fútbol emitió un comunicado confirmando que los participantes deberán presentar una lista previa de un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, cuatro de los cuales deberán ser arqueros.

Scaloni Twitter Selección Argentina El DT cuenta con una base consolidada y solo restan cuatro cupos por resolverse de cara a la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Cuenta de X: @argentina

Los 22 futbolistas que ya tendrían asegurado su lugar en la lista de Scaloni La base parece estar definida. En el arco, Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli se perfilan como dos de los tres convocados. En defensa, cuentan con la confianza del cuerpo técnico futbolistas como Nahuel Molina (aunque encendió alarmas por una lesión muscular), Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Cristian Romero, quien atraviesa una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha y llegaría con lo justo a la Copa del Mundo.

En el mediocampo, los habituales titulares serían Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, acompañados por Thiago Almada y Nico Paz. En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son números puestos, mientras que José Manuel López ganó terreno tras la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

messi casaca suplente La situación de Messi sigue siendo una de las principales incógnitas para Scaloni. El capitán aún no confirmó su presencia y la decisión dependerá de su estado físico. Además, la polifuncionalidad aparece como un factor clave en la confección de la lista. Por eso, Nicolás González y Giuliano Simeone tendrían su lugar asegurado gracias a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones. Las dudas de Scaloni: los jugadores que pelean por un lugar en el Mundial 2026 Entre las dudas pendientes, resta definir quién ocupará el tercer cupo de arquero. Juan Musso y Walter Benítez pelean mano a mano por ese lugar, aunque Musso corre con ventaja tras haber sido convocado en la última fecha FIFA y sus recientes actuaciones en Champions League En el lateral izquierdo, Marcos Acuña recuperó terreno y todo indica que volverá a jugar un Mundial. Por su parte, Valentín Barco también integraría la nómina, aunque Scaloni lo considera principalmente como mediocampista. El último cupo todavía no tiene dueño. Giovani Lo Celso busca regresar tras perderse Qatar 2022 por lesión, pero competirá por un lugar con jóvenes y alternativas como Franco Mastantuono, Máximo Perrone, Facundo Medina, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni. De ese grupo saldría el jugador número 26 de la lista definitiva.