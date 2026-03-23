Martin Bianchi: "Hay buena infraestructura en recolección, pero hacen falta inversiones en tecnología"

El senior product manager en Circular & Renewable Solutions en Dow puso el foco en las oportunidades de mejora en la economía circular.

El senior product manager en Circular & Renewable Solutions en Dow , Martin Bianchi , se refirió a las posibilidades de mejora en la economía circular al formar parte del segundo panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible , moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Bianchi aseguró que “ en Dow la sustentabilidad está en el corazón del negocio, no es una agenda paralela ” y destacó: “Más allá de la descarbonización y la circularidad, tiene que ver con cómo diseñamos nuestros materiales, porque somos una empresa de ciencia de materiales y creemos que la sostenibilidad tiene que ser un trabajo de colaboración con toda la cadena”.

“ Dow tiene ambiciones de descarbonización, de circularidad y de transformar los residuos, pero todos esos targets no los podemos realizar si no trabajamos de forma colaborativa con la cadena y a nivel empresa para que los productos que vamos a colocar en el mercado puedan ser seguros y competitivos ”, agregó.

Al plantear los objetivos en la materia, Bianchi consideró que “ uno de los principales es llegar a ser net zero en 2050 ” y remarcó: “Hoy en nuestras operaciones en Bahía Blanca, que es el corazón de Dow en Argentina, tenemos el 90% de energía renovable . Estamos siguiendo con los pasos en las demás regiones y es muy importante porque hablamos de descarbonizar productos y soluciones más allá de los procesos y las operaciones”.

Al mismo tiempo, vinculó esto a “transformar los residuos y volverlos circulares”, agregando que “existen soluciones en nuestro portafolio para promocionar reciclado mecánico, químico y las soluciones biobasadas. Cada una de ellas con un eje y un pilar distinto, pero siempre pensando en la circularidad, en el residuo que podamos reintegrar, transformar y poner en la cadena con una menor huella de carbono”.

Con respecto a las oportunidades a nivel nacional, Bianchi valoró que “la infraestructura que tiene Argentina en comparación con otros países de Latinoamérica es única”, aunque admitió que “hay desafíos de llevar a cabo una mejor separación de esos residuos que fueron recuperados para hacer un upcycling” y remató: “Para introducir ese plástico reciclado en aplicaciones de mayor valor agregado se requiere tecnología y se necesita inversión”.

Martin Bianchi

Si bien valoró que “las nuevas generaciones son más conscientes”, habló de la necesidad de concientizar y planteó: “Desde Dow trabajamos con una ONG que se llama Ecoplas, en la que nuestro director comercial es su presidente y fomenta capacitaciones y programas para generar conciencia”.

La necesidad de un marco regulatorio y más inversiones

Bianchi aseguró que “uno de los grandes desafíos es tener un marco regulatorio y una ley como la de Campo Limpio, pero para todos los materiales, porque promovería mucho más la recolección”. A eso le sumó la importancia de “un marco que fomente la incorporación, porque de nada serviría poder recuperar esos materiales sin que haya un incentivo para reincorporarlos en la cadena”.

“Dow viene trabajando hace mucho tiempo y queremos ser ese puente tecnológico: trabajar con el reciclador en ese diseño del material, cómo agarramos ese plástico, lo podemos tratar, recuperar, reciclar y que sea de la mejor calidad posible para presentarlo en la cadena”, apuntó.

Por otra parte, Bianchi señaló que “hay buena infraestructura en recolección, pero hacen falta inversiones en modernizar con mayor separación y mejores tecnologías de reciclado”, al manifestar que “hoy hay un montón de producto disponible, pero si no lo separamos y tratamos bien, es muy difícil darle ese valor agregado”.

“Venimos trabajando y avanzando un montón con ejemplos sólidos, recuperando plásticos de toda la cadena productiva de retailers y supermercados, pero para generar esa escala que se necesita para avanzar más, hay oportunidades de financiamiento e inversión”, apuntó.

Una oportunidad ante la crisis del petróleo

Al mismo tiempo, Medina pidió “ser claros en cómo se va a valorizar todo este recupero y reinserción de materiales, porque tiene que ver con un esquema de país” y, al hacerse eco de los efectos de la guerra en Medio Oriente, sentenció: “Estamos en un proceso de incertidumbre por la situación internacional”.

“El petróleo oscila su precio y tiene impacto en el plástico. Entonces, el reciclado nos permite tener más soberanía en muchos de los recursos que podemos utilizar. Hay un desafío en inserción económica”, completó.