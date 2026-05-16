No es el feriado del 25: mayo esconde otro fin de semana largo que no sabías que existía

Una fecha que pocos conocen va a regalarle una pausa extra a algunos afortunados, quienes ya analizan cómo organizar una escapada corta.

El calendario de feriados para el 2026 guarda una fecha que pasó inadvertida para gran parte de los trabajadores y estudiantes. Aunque la mayor parte del país está enfocado en el feriado patrio del 25 de mayo , existe otra jornada que también permitirá disfrutar de un fin de semana largo en algunas localidades del país.

Dentro de la provincia, las celebraciones fundacionales modifican la rutina habitual de ciertos puntos . Aunque no aplica a toda la Argentina, sí beneficia a miles de personas que podrán aprovechar para descansar, tener reuniones familiares y pequeñas escapadas antes de que termine el mes.

Antes de que termine el mes, unos pocos afortunados podrán gozar de un fin de semana largo.

El viernes 29 de mayo de 2026 será feriado en distintas localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales . La medida alcanza a trabajadores municipales, entidades públicas y, en muchos casos, también a establecimientos educativos y comercios de cada distrito.

Uno de los casos es el de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, ubicada en el partido de General Alvarado . El pueblo recuerda cada 29 de mayo su creación oficial, aprobada en 1911. La historia de la localidad empezó unos meses antes, el 24 de febrero de aquel año, con la llegada del ferrocarril a la zona, hecho que impulsó el crecimiento poblacional y económico.

El nombre del lugar homenajea a Nicanor Otamendi, militar que llevó a cabo las campañas contra los pueblos originarios durante el siglo XIX. Más de cien años después de su fundación, la comunidad todavía mantiene la tradición de celebrar la fecha con actividades culturales, actos protocolares y encuentros vecinales.

Otro de los municipios que tendrá asueto es Villalonga, en el partido de Patagones. Ahí, el aniversario recuerda la primera venta oficial de terrenos realizada el 29 de mayo de 1929 junto a la estación ferroviaria. La localidad, que hoy cuenta con unos 6.000 habitantes, tiene una fuerte relación con la producción rural y el desarrollo agrícola de la región.

Durante cada aniversario suelen organizarse homenajes, desfiles y eventos sociales impulsados por las mismas instituciones locales. Dependiendo del año, los festejos populares se pasan a octubre debido a las bajas temperaturas habituales del final del otoño, de todas formas, quienes viven en esas localidades podrán disfrutar de un descanso adicional.

Feriado día libre otoño descanso Justo antes de terminar, el quinto mes del año sorprende con un último feriado. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables