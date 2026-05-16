La AUH de ANSES tendrá un nuevo aumento en junio 2026

Tras conocerse el dato de inflación, el organismo ajusta los valores de las prestaciones de acuerdo a la normativa vigente.

La asistencia alimentaria funciona como un refuerzo complementario para sectores de bajos ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará una nueva actualización sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde junio de 2026. El organismo tomará como referencia el último Índice de Precios al Consumidor difundido por el INDEC y ajustará los haberes de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La medida alcanzará también a otras prestaciones sociales y asignaciones familiares.

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El esquema actual establece incrementos mensuales vinculados con la inflación. ANSES replica cada variación del IPC sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización automática modifica los ingresos de millones de familias argentinas y redefine los montos que se acreditarán durante el próximo calendario de pagos.

El sistema mantiene además la retención del 20% sobre la AUH. El organismo libera ese dinero luego de la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los menores a cargo. La presentación de la documentación continúa como requisito obligatorio para acceder al monto retenido.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó una inflación del 2,6% para abril de 2026 . Ese porcentaje funcionará como base para calcular el incremento que ANSES aplicará sobre las prestaciones de junio. El mecanismo de movilidad mensual toma siempre el dato publicado dos meses antes de cada liquidación.

El Gobierno mantiene sin cambios la fórmula de actualización. ANSES traslada el porcentaje oficial a todas las prestaciones alcanzadas por el sistema previsional y de asignaciones. El nuevo índice impactará sobre AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares durante el próximo mes.

La dinámica de aumentos mensuales busca acompañar la evolución de los precios. El valor final de cada prestación depende exclusivamente de la inflación informada por el organismo estadístico. El porcentaje de abril quedó por debajo del registrado en marzo, que había marcado un 3,4%.

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Nuevo aumento de ANSES: monto de la AUH en junio

ANSES ya cuenta con los nuevos valores estimados para junio de 2026 luego de aplicar el aumento del 2,6%. La AUH pasará a ubicarse cerca de los $145.000 por hijo, aunque el monto directo mensual será menor por la retención obligatoria del 20%.

Los valores actualizados quedarían de la siguiente manera:

asignación universal por hijo: $144.931

AUH por discapacidad: $471.914

asignación familiar por hijo: $72.479,67

asignación familiar por hijo con discapacidad: $229.336,15

El esquema de liquidación continuará con la misma modalidad vigente. ANSES descontará una parte del haber mensual y acumulará ese dinero hasta la presentación anual de la Libreta AUH. El cobro directo mensual será inferior al valor total informado por el organismo.

La AUH está destinada a madres, padres o titulares responsables de menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos bajos. El beneficio también alcanza a personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

El sistema incluye además pagos complementarios para determinados grupos familiares. ANSES acredita el Complemento Leche a titulares con hijos de hasta 3 años y mantiene el pago acumulado del porcentaje retenido para quienes presenten la documentación correspondiente. Los extras dependen de cada situación familiar y de los requisitos vigentes.

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Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

El Ministerio de Capital Humano confirmó semanas atrás una actualización sobre la Tarjeta Alimentar. El beneficio está dirigido a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

La prestación también alcanza a beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad. El depósito se acredita de manera automática junto con la prestación principal y no requiere inscripción adicional. ANSES cruza los datos de cada titular y realiza el pago en la misma cuenta bancaria.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar quedaron definidos de la siguiente manera:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $112.936

familias con tres hijos o más: $149.062

La combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar incrementa el ingreso mensual de los hogares alcanzados. Una familia con hijos a cargo puede superar ampliamente los valores básicos de la asignación según la cantidad de menores incluidos dentro del beneficio.