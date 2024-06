Roberto Amengual: "A veces, la parte estatal es más una limitación que una ayuda"

Al tomar la palabra, Amengual resaltó la importancia de, como empresa hotelera, tener el propósito de que todos "se sientan en casa", no solo los huéspedes, sino todos aquellos que conforman la empresa. "Inicialmente, empezó con acciones que fueron surgiendo hace 15 años hasta transformarse en un plan de equidad", recordó.

"En el aspecto específico de la hotelería no es solamente políticas humanas y charlables, sino también es muy arquitectónico, tiene un impacto muy fuerte en el diseño de las habitaciones y en el diseño de los espacios de trabajo" , afirmó. "Para ser empático hay que entender y ponerse en el lugar del otro, y eso es parte de este proceso de equidad", agregó al respecto.

"Un ejemplo muy habitual es todo lo vinculado a la accesibilidad, desde sillas de ruedas, recepciones más bajas, habitaciones adaptadas para discapacitados", comentó.

"En algo más específico, estamos trabajando con Señas en Acción para implementar algunos cambios, como puede ser cómo sonar una alarma en un ascensor que pueda estar trabajado, porque si una persona es sordo-muda no puede comunicarse telefónicamente, entonces necesita si o si de cámaras y poder incorporar todos esos sistemas", contó.

"El 65% de los puestos operativos son cubiertos por mujeres"

Amengual especificó que en el caso de Amérian, el 65% de los puestos operativos son cubiertos por mujeres y el 60% de los puestos gerenciales, también. "Nuestro programa es de equidad, nunca estuvo diferenciado en LGBTIQ+, por ahí no tenemos la escala, pero si hemos trabajado con muchísimas alianzas de instituciones", comentó.

"El 60% femenino gerencial no nos llama la atención, si llamó la atención la primera vez que contratamos un houseman, un amo de llaves masculino que para mí era la persona idónea y no importaba (su género), pero decían que en un hotel eso no era común. Bueno, acostúmbrense", dijo entre risas.

"Hubo instancias donde el 80% de los puestos gerenciales estaban ocupados por mujeres, ahora está en 60%", indicó Amengual, en referencia a su empresa, la cual alcanzó esta meta apuntando "naturalmente" a la idoneidad.

La arquitectura como herramienta de la accesibilidad

"Hemos trabajado en la parte arquitectónica que, a veces, la parte estatal es más una limitación que una ayuda", reconoció el jerarca, quien comentó que "en varias provincias no se permite el vestuario unisex". "Ahí está la disparidad entre lo que está pasando en la industria de la hotelería, y lo que está en una regulación que es del año 80", agregó.

"Desde ese lugar, a veces tenemos algunas dificultades en implementar algunos programas, y el otro que sí tenemos, pero no está diferenciado, es el del talento joven, sí nosotros buscamos identificar en función de las evaluaciones de desempeño quienes son esas personas que quieren destacar y crecer", continuó.

Amengual afirmó que la pandemia "destruyó" a la industria hotelera y que "hubo mucha gente que decidió irse de los puestos gerenciales", y que, casualmente, en la pospandemia hubo una renovación de esos puestos a nivel de género.

"Nosotros somos muchas veces primer empleo, porque para los puestos de ama de llaves no es necesario ninguna formación, los podemos formar nosotros", comentó. "En muchos casos hemos apostado a que las mucamas puedan llegar a puestos de jefatura", reconoció el jerarca hotelero.

Por otro lado, el jerarca reconoció que "liderar en esta era es mucho más difícil que hacerlo 20 años atrás", debido a que somos mucho más cuidadosos en todos los sentidos y "queremos ser más empáticos".

El escape a los puestos de liderazgo y los desafíos para retener el talento en Argentina

"Mucha gente a veces escapa a puestos de liderazgo porque muchas veces la brecha salarial no justifica la brecha de responsabilidad y de dificultad que tiene entre ser líder y ser empleado", aseguró.

"Siempre que podamos retener el talento va a ser fundamental. Van creciendo las personas y enhorabuena si pueden crecer con nosotros, porque nosotros también como compañía estamos creciendo, entonces yo cada vez voy a necesitar más gerentes, más jefes y qué mejor que alguien que aprendió nuestra cultura desde cadete", señaló.

"Las ramificaciones de lo que cualquier política pueda tener a veces tiene un impacto mucho más grande de lo que a veces uno anticipa. En definitiva, es para construir este mundo, donde realmente podamos convivir todos de la mejor manera posible", resaltó el presidente de Amérian Hoteles.