Elon Musk reconoce su error con su rival de autos eléctricos: "Pensé que no eran competencia" + Seguir en









El CEO de Tesla reconoció el avance de la industria china y el crecimiento de un competidor que hoy lidera el mercado global.

Elon Musk reconoce el error

El máximo responsable de Tesla, Elon Musk, sorprendió al reconocer públicamente que subestimó el potencial de la automotriz china BYD, hoy convertida en uno de los actores más influyentes del mercado de vehículos eléctricos. Durante una reciente intervención, el empresario admitió que en el pasado no consideraba a la firma asiática como una amenaza real.

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Sus declaraciones reflejan un cambio profundo en el escenario global, donde China pasó a ocupar un rol dominante no solo en la fabricación de autos eléctricos, sino también en el desarrollo de baterías y energías limpias. El crecimiento del gigante asiático obligó a replantear estrategias a fabricantes tradicionales y tecnológicos.

Elon Musk contra China: un giro en la competencia global El caso de BYD sintetiza esta transformación. Hace más de una década, Musk cuestionaba públicamente a la compañía, pero hoy la realidad es distinta: la firma china logró superar a Tesla en ventas globales de eléctricos, impulsada por precios competitivos y una fuerte expansión internacional.

byd-va.jpg El caso de BYD sintetiza esta transformación. Hace más de una década, Musk cuestionaba públicamente a la compañía, pero hoy la realidad es distinta: la firma china logró superar a Tesla en ventas globales de eléctricos, impulsada por precios competitivos y una fuerte expansión internacional. Foto: Europa Press China acelera y redefine el liderazgo en autos eléctricos El avance no se limita a una sola marca. Empresas como CATL y la propia BYD dominan la cadena de suministro, especialmente en baterías, un componente clave para la electrificación. Este posicionamiento permitió a China alcanzar niveles récord de producción, con millones de unidades anuales y un crecimiento sostenido.

Además, el propio Elon Musk advirtió que el liderazgo chino podría extenderse a otros sectores estratégicos como la inteligencia artificial, donde la disponibilidad de energía será un factor determinante.

Más allá de las interpretaciones, el mensaje es claro: lo que comenzó como una subestimación hoy se convirtió en un reconocimiento explícito del poder industrial y tecnológico de China en la nueva era de la movilidad.