Gran Hermano Generación Dorada: entre una nueva eliminación y el ingreso de Tamara Paganini

La casa sufrió varios cambios en una semana dónde la fuerte pelea entre Andrea del Boca y Sol Abraham generó mucha tensión.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión este lunes 30 de marzo de 2026, con una eliminación que volvió a sacudir el reality más famoso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La definición llegó pasadas las 23, cuando el conductor Santiago del Moro anunció el resultado en una gala atravesada por la presión del rating y una casa en plena ebullición.

El gran detonante de los últimos días fue la fuerte pelea entre Andrea del Boca y Sol Abraham . El enfrentamiento se originó tras la compra del supermercado, responsabilidad que recayó en Sol y que, según la actriz, no estuvo a la altura de las necesidades del grupo.

Ese cruce elevó la tensión dentro de la casa y se convirtió en uno de los temas centrales de la semana, influyendo también en el humor del público al momento de votar.

La definición quedó en un mano a mano entre Franco Poggio y Brian Sarmiento . Finalmente, el público decidió que Poggio abandonara la casa , marcando así una nueva salida en un juego cada vez más competitivo.

Poggio, además, había ganado visibilidad en el reality por su vínculo con Lizardo Ponce, lo que sumaba interés a su permanencia dentro del programa.

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano

Además de la eliminación, la casa tuvo un ingreso anoche, un ingreso que cambiará la dinámica del juego porque volvió al programa, luego de 25 años, Tamara Paganini, una de las figuras más recordadas del reality,

Tamara llegó para reemplazar a Jenny Mavinga, quien abandonó el certamen días atrás. Con la promesa de ir “por todo”, el regreso de Paganini marca un hito en la historia del programa y genera expectativa tanto dentro como fuera de la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2038804212616704121&partner=&hide_thread=false Así volvio TAMARA PAGANINI a la casa de #GranHermano después de 25 años. pic.twitter.com/hgtTCAGKSs — emi (@eeemiliano) March 31, 2026

Durante su paso por el reality, Paganini se destacó por su estilo desinhibido y estrategias llamativas. Incluso llegó a inventar una historia sobre su vida para captar la atención del público, lo que reforzó su perfil mediático.

Esa combinación de autenticidad y polémica la transformó en una de las participantes más recordadas de la historia del ciclo, logrando llegar a la final y consagrarse como subcampeona.

Su ingreso no solo despierta nostalgia, sino que también plantea interrogantes sobre cómo se adaptará al juego actual y qué impacto tendrá en los participantes de esta nueva generación.