La Selección Argentina enfrenta a Zambia y se despide del país antes del Mundial 2026: horario, TV y formaciones + Seguir en









Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de mostrar una muy pobre imagen en el triunfo ante Mauritania. Este martes, jugarán su último compromiso en la Argentina antes de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina se enfrenta con Zambia y se despide del país antes del Mundial 2026

La Selección Argentina recibirá este martes a Zambia, en el que será su último partido antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella.

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La Selección Argentina viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2-1 ante Mauritania, en un encuentro se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Jordan Lefort.

En el primer tiempo los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin complicaciones, aunque en el complemento protagonizaron un papelón al verse dominados por una selección de tercer orden que llegó al merecido descuento en el último minuto.

Al día siguiente de esta presentación, la “Scaloneta” disputó partido amistoso ante la Sub 20, en la que se impuso por 1-0 gracias al gol de José Manuel López, delantero que se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

Si bien Scaloni aún no confirmó el 11 titular para el último partido de esta ventana internacional de marzo, la gran incógnita pasa por Lionel Messi y la posibilidad de que vuelva a ser suplente o de que ingrese desde el banco de suplentes, tal como ocurrió con Mauritania.

Este será el anteúltimo partido de la Selección argentina antes del Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya que en junio enfrentará a Serbia. A qué hora juegan Argentina vs Zambia Hora: 20:15. Por dónde ver Argentina vs Zambia TV: Telefe y Dports Formaciones Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López o Julián Alvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni. Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)