El Gobierno oficializó nuevas subas en la luz desde abril: cuánto aumentan Edenor y Edesur

Las tarifas eléctricas subirán hasta 2,4% según la distribuidora, con impacto en hogares, comercios, industrias y clubes de barrio. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Los incrementos serán de 1,8% en Edesur y hasta 2,4% en Edenor, de acuerdo con lo establecido en la normativa oficial.

El Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde el 1° de abril, con subas diferenciadas según la empresa distribuidora y la zona.

La decisión se formalizó este martes a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial , y alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Los incrementos serán de 1,8% en Edesur y hasta 2,4% en Edenor , de acuerdo con lo establecido en la normativa oficial.

La actualización llega apenas un día después de la validación de nuevos cuadros tarifarios para el gas y se enmarca en la emergencia energética declarada en diciembre de 2023. En ese contexto, el Ejecutivo consideró necesario avanzar con la recomposición de los precios relativos de la economía, incluyendo las tarifas de servicios públicos.

Según se detalla en las resoluciones, los ajustes responden a los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales, junto con la aplicación de indicadores como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

En el caso de Edesur, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense, el nuevo esquema surge de esa fórmula de actualización. El objetivo oficial es sostener en términos reales la remuneración de las distribuidoras durante el período tarifario de cinco años.

Por su parte, Edenor, que opera en el noroeste del Gran Buenos Aires y parte de la Capital Federal, aplicará un incremento levemente superior.

Las subas impactarán tanto en usuarios con subsidios como sin ellos, y también alcanzarán a los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) incluidos en el listado definido por el Ministerio de Turismo y Deportes.