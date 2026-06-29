Viviana Chaskielberg: "Los seguros de vida o retiro no generan movilidad social ascendente, pero te evitan la descendente"

La directora ejecutiva de AVIRA se refirió a este tipo de pólizas durante el octavo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

La directora ejecutiva de AVIRA , Viviana Chaskielberg , analizó la diversidad de opciones de cobertura para personas al encabezar el octavo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Chaskielberg definió a la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina como una entidad con más de 30 años de trayectoria. “ La misión es representar empresarial e institucionalmente a las compañías de seguros de vida y retiro ”, resaltó.

A su vez, indicó que “está compuesta por 39 compañías, entre ellas las más prestigiosas del sector, que tienen una visión común que se apoya en seis pilares fundamentales, entre ellos la generación de conciencia aseguradora en la población, la promoción del desarrollo de mercado de seguros de vida y retiro y la constante capacitación ”.

Al analizar las opciones de seguros de vida, los especialistas contrastaron el obligatorio con los optativos. “ El obligatorio paga una determinada suma de dinero a los beneficiarios, hoy está aproximadamente en dos millones de pesos y la prima es pagada por el empleador que son 415 pesos por mes por empleado ”, precisó Chaskielberg.

Chaskielberg añadió que cada opción “se arma a la necesidad de lo que quiera hacer cada empresa” y destacó que “puede haber cláusulas adicionales que cubra sepelios, accidentes, salud, invalidez o gestionar planes de retiro”, para luego rematar: “Hoy sabemos que el sueldo no es la única forma para decir ‘me preocupo por vos’”.

“También hay coberturas que permiten incluir la cobertura de sepelios o seguros de vida para los padres, que en general son ofrecidos para que los pague el empleado”, agregó y planteó que “a veces se tiene la idea de que son muy caros, pero hay opciones para todos los bolsillos”.

Viviana Chaskielberg

La importancia de los seguros de vida y de retiro

Chaskielberg puso el foco en la escasa penetración del seguro voluntario, tanto de vida como de retiro. “Es baja no solamente en comparación con Europa, sino también países vecinos. Esto significa que las familias o las empresas argentinas están lejos de poder palpar el impacto económico que genera tener una póliza de vida o retiro”, apuntó.

En ese sentido, aseguró que “el seguro de vida o retiro no genera una movilidad ascendente, pero te evita la movilidad social descendente” y advirtió: “Hay mucho por hacer y más teniendo en cuenta el contexto de longevidad y de que estamos viviendo más años, la baja de natalidad y el aumento de empleo no registrado”.

“Todos estos son ingredientes que nos hace preguntar cómo nos vamos a ocupar en lo individual de proveernos esa protección para el día del retiro. Porque además el seguro de retiro genera un círculo virtuoso, porque lo que se cobra en forma de primas se invierte en un mercado local. Eso implica más crédito y más infraestructura, vuelve a la economía”, sostuvo sobre el efecto dinamizador de la industria.