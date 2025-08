Axel Kicillof sobre deuda de Nación con provincia: "Milei incumple leyes y la Corte Suprema nos da la espalda"

“Son obligaciones. No es optativo. No es que el gobierno nacional puede decir ‘yo soy liberal libertario y entonces hago lo que quiero’. Está incumpliendo la ley”, remarcó Kicillof desde Zárate.

Kicillof: “La plata está, pero no es para los jubilados”

Durante el acto, el gobernador también cuestionó el uso de los recursos nacionales por parte de la administración de Milei. “En los primeros seis meses gastaron más de 40 billones de pesos en pago de deuda e intereses. Es más de lo que le pagaron a los jubilados. El problema no es que no hay plata, el problema es que no hay para los jubilados, para las universidades, para los discapacitados. Pero sí hay para los amigos de Milei, para los banqueros, para Wall Street”, lanzó.

Además, aseguró que “el 40% de los recursos de la Nación salen de la provincia de Buenos Aires, y sólo vuelve el 7%”, y denunció que se paralizaron todas las obras públicas, se eliminó el Fondo de Incentivo Docente y se dejaron de girar partidas esenciales para el funcionamiento de la seguridad social y la infraestructura educativa y sanitaria.

Kicillof: “Frenar a Milei con la boleta de Fuerza Patria”

Acerca de la inauguración de la nueva Casa de la Provincia, Kicillof destacó que estas sedes concentran en un solo edificio dependencias provinciales como el Registro Civil, IOMA, ARBA, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de las Mujeres, “en condiciones dignas para trabajadores y vecinos”.

“Había una sola Casa de la Provincia, y estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora hay 13 inauguradas, 4 más a punto de abrir y 50 en construcción. No hay bonaerenses de primera y de segunda”, sostuvo.

En ese marco, recordó que durante las recientes inundaciones en la provincia, el gobierno nacional “estuvo ausente” y denunció que “niegan el cambio climático y pararon las obras hidráulicas”. Resaltó que “donde el Estado nacional desertó, la Provincia estuvo presente”.

Sobre el final, el mandatario llamó a militar activamente de cara a las elecciones del 7 de septiembre y presentó a Fuerza Patria como la alternativa electoral para “frenar el ajuste de Milei”. “Hoy el pueblo tiene un instrumento para decirle basta. Si Milei gana, va a interpretar eso como un cheque en blanco. Tenemos que frenar el desastre. No es tiempo de excusas. Hay que recorrer los barrios, hablar con cada vecino y llevar la boleta de Fuerza Patria”, convocó.