Legislatura bonaerense: el peronismo se queda con comisiones clave y la oposición gana espacios

Tras meses de negociación, se oficializaron las presidencias en la Cámara alta. Los diversos sectores de Unión por la Patria controlan áreas estratégicas, mientras que la oposición encabezará algunos cuerpos relevantes. Reforma Política sigue sin definición.

Tras una extensa negociación interna, el Senado bonaerense finalmente oficializó el esquema de comisiones para el nuevo período legislativo, con un reparto que dejó en evidencia el equilibrio de fuerzas dentro del oficialismo y la participación de la oposición en espacios puntuales.

El dato central es que las comisiones de mayor peso político quedaron en manos de los distintos sectores del peronismo , lo que refleja un acuerdo entre el kicillofismo, el massismo y La Cámpora, luego de semanas de tensiones.

En ese esquema, el camporista Emmanuel González Santalla asumió al frente de Presupuesto e Impuestos , una de las comisiones más influyentes. En paralelo, la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos -clave para los pliegos judiciales- quedó en manos de Malena Galmarini , una de las principales referentes del Frente Renovador.

Malena Galmarini Malena Galmarini quedó a cargo de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense.

En tanto, Legislación General, otro de los engranajes centrales del Senado, será presidida por Germán Lago, dirigente alineado con el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio referenciado en el gobernador Axel Kicillof.

El reparto dentro del oficialismo se completa con el kirchnerista Sergio Berni al frente de Seguridad y Adrián Santarelli en Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur.

DIEGO VALENZUELA Senado bonaerense: Diego Valenzuela encabezará la comisión de Asuntos Municipales. Mariano Fuchila

Del lado opositor, en tanto, se aseguraron la conducción de algunas comisiones relevantes. Diego Valenzuela encabezará Asuntos Municipales, mientras que Analía Balaudo presidirá Comercio Interior, PyME y Turismo. A su vez, el PRO tendrá a Juan Manuel Rico Zini al frente de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica.

Cámara de Senadores bonaerense

La conformación se oficializó mediante un decreto de la vicegobernadora Verónica Magario y llega tras varios meses de demora, en un contexto atravesado por disputas internas dentro del oficialismo. Aun así, la comisión de Reforma Política -una de las más sensibles en un año atravesado por el debate electoral- sigue sin definirse, lo que refleja que las tensiones no terminaron de saldarse.

En paralelo, en la Cámara de Diputados bonaerense las comisiones todavía se encuentran en proceso de definición, donde si bien hay avances en las negociaciones, persisten discusiones en torno a los espacios más sensibles.

Por ahora, tampoco hay fecha confirmada para el inicio de la actividad en el recinto, aunque en los pasillos legislativos se especula con una posible convocatoria en las próximas semanas. Mientras tanto, el mapa de comisiones deja una señal clara: el peronismo logró, al menos para esto, ordenar su interna y retener el control de las áreas clave del Senado bonaerense.