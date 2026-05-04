El Gobierno bonaerense evita dar plazos por las vacantes en la Suprema Corte

Carlos Bianco no dio plazos ni precisiones sobre los nombres para cubrir los cuatro asientos vacantes en el máximo tribunal provincial. La respuesta llegó días después de que el presidente de la Suprema Corte exigiera públicamente una solución urgente.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , respondió este lunes el reclamo que la semana pasada había lanzado públicamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres : la cobertura urgente de las cuatro vacantes que tiene el máximo tribunal bonaerense desde hace seis años.

La respuesta del funcionario de Kicillof fue escueta y no dejó margen para especulaciones sobre plazos concretos. "Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia" , dijo Bianco en su habitual conferencia de prensa de los lunes. Ante la repregunta, resaltó: "Repito lo que dije antes: es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo" .

Torres fue contundente en el acto que encabezó días atrás. "Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado" , puntualizó. A su lado estaban el vicepresidente Daniel Soria y la jueza Hilda Kogan -los únicos tres integrantes activos del máximo tribunal-

Y aportó números que respaldaron su petición: 2.292 días desde la primera vacante, 152 incumplimientos del artículo 146 de la Constitución provincial -que obliga al Ejecutivo a enviar una propuesta al Senado dentro de los 15 días de producida cada vacante- y un tribunal que, con solo tres jueces activos sobre los siete que establece la ley, no puede dictar sentencia por sí mismo. Para hacerlo, debe completar su integración con magistrados del Tribunal de Casación Penal en cada causa, lo que genera demoras y dependencia creciente.

"Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema", sentenciado Torres, quien además presentó un proyecto de autarquía financiera para el Poder Judicial que enviará a la Legislatura.

Las vacantes acumulan ya más de seis años: la primera data del fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020, a la que siguieron la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y, más recientemente, la renuncia de Luis Genoud. "Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración", precisó Torres.

No es hoy la primera vez que el Gobierno hace alusión al tema. En abril, el propio Axel Kicillof había apuntado a las dificultades legislativas: "Para eso necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades, no se puede hacer", había dicho el mandatario.

Desde la oposición, sin embargo, la lectura es otra: el cuello de botella no sería solo legislativo sino también interno al propio peronismo. Para avanzar en las designaciones, Kicillof debería acordar nombres con el sector que conduce Cristina Fernández de Kirchner -La Cámpora- y con el Frente Renovador de Sergio Massa para al menos dos de los cuatro asientos, mientras que los otros dos se distribuirían entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza. Una negociación que, en el contexto de la interna peronista abierta, no luce sencilla.

Por ahora, la única certeza es que el gobernador "estimará cuál es el momento". Sin fecha.