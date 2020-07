Bs. As.: sesiona la Legislatura (pero sin endeudamiento)

Por el momento, desde Juntos por el Cambio todavía no tendieron puentes con sus pares del oficialismo en relación al endeudamiento solicitado por Kicillof. Las diferencias internas en la oposición están claras: los intendentes están a favor de su aprobación, pero aquellos legisladores que no responden a jefes comunales se muestran un poco más reticentes.

En concreto, Kicillof envió el pasado 24 de junio a la Legislatura un pedido de autorización para contraer deuda por 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos para dar respuestas a la crisis que económica que genera la pandemia. A su vez, la otra discusión interna que se da, como de costumbre, tiene que ver con el interés que tiene cada jefe comunal en poder hacerse de una tajada que muchos necesitan por el contexto actual que están atravesando todos los municipios.

En la Cámara baja, se sabe, el endeudamiento cuenta con los votos necesarios para pasar. Sin embargo, es en el Senado donde se deben negociar los pormenores ya que el oficialismo no tiene las bancas suficientes para su aprobación. En ese contexto, los intendentes con ascendencia en la Cámara alta quieren saber específicamente donde van a ir ese dinero. “Aclarando para qué y para quiénes, se acomoda. No va a ser un proyecto que se vaya a llevar al recinto si no se explica de qué manera los intendentes van a poder hacer uso de esa deuda”, asegura un senador de Juntos por el Cambio.

Agenda

Uno de los proyectos que de seguro será tratando hoy en la Cámara baja es la llamada “Ley Silvio”, una propuesta de la diputada Carolina Barros Schelotto que busca proteger al personal de salud. También tendrá lugar la ley de clubes de barrio impulsada por el jefe de la bancada del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, que propone un “sistema de protección” y la “gratuidad de los servicios bancarios y jurídicos” para los clubes de barrio y centros culturales.

Por su parte, al igual que en Diputados, también se debatirá en la Cámara alta la creación de un plan provincial para promover la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus y la cobertura de cargos en el Consejo de la Magistratura.