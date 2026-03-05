Córdoba: todos los caminos conducen a sellar la alianza entre Gabriel Bornoroni y Luis Juez Por David Correa + Seguir en









La Libertad Avanza y el Frente Cívico realizarán un acto conjunto en Carlos Paz, antes de fin de mes. El intendente radical de Jesús María firmó el libro de pases y se sumó al partido de Javier Milei.

Gabriel Bornoroni y Luis Juez, de campaña en 2025. Entre los dos está el nombre del candidato a gobernador por la alianza entre LLA y el FC.

La Libertad Avanza (LLA) y el Frente Cívico (FC) sellarán su alianza en Córdoba rumbo a las elecciones provinciales de 2027, con un acto que se realizará en Carlos Paz, sin que figure en la lista de invitados el exdiputado nacional radical Rodrigo de Loredo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se anunció tras haberse sumado el senador nacional Luis Juez, líder del FC, al bloque libertario en la Cámara alta, y luego del salto del intendente radical de Jesús María, Federico Zárate, a las filas de LLA. El jefe municipal fue el anfitrión del presidente Javier Milei en enero, cuando estuvo en el Festival de Doma y Folclore y cantó junto al "Chaqueño" Palavecino.

El fortalecimiento de LLA en Córdoba luego de las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, en las que obtuvo cinco de las nueve bancas a diputados nacionales que estaban en juego, provocó que el partido de Luis Juez decidiera atar su suerte a una estrategia común con el espacio que lidera el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, también titular de la bancada libertaria. En el binomio Bornoroni/Juez está el nombre de quién será el candidato que enfrente, casi con seguridad, al gobernador Martín Llaryora en las elecciones provinciales del año próximo, quien iría por la reelección. Ambos se han medido en hacer declaraciones o movimientos que pudieran generar algún ruido en una alianza que camina a consolidarse.

Aunque ya hubo encuentros de las cúpulas libertarias y del frente juecista en varias ocasiones, maduró el acto en Carlos Paz para lograr un acercamiento de las militancias y con el objetivo de "bajar al territorio" un entendimiento que ya funciona en el Congreso. El mitin será el sábado 21, en el hotel Eleton, en cercanías del lago San Roque. ¿Por qué en el Valle de Punilla? Porque allí el juecismo es fuerte y busca capitalizarlo para proyectar volumen político hacia otros departamentos, se deslizó. Esta "concesión" libertaria despreocupa a la dirigencia violeta porque la palabra final sobre el nombre de quién será el candidato que enfrentará al peronismo cordobesista, dependerá de manera exclusiva de Karina Milei, Martín y Eduardo Menem, vínculos en donde Bornoroni "le saca varios cuerpos a Juez", señaló una fuente consultada.

Se descuenta que entre asistentes habrá legisladores, concejales, exPRO alineados con LLA y numerosos "radicales con peluca". Entre las que empujan el entendimiento del radicalismo con LLA también se anotó la exdiputada nacional Soledad Carrizo y el diputado nacional Luis Picat, que firmaron el pase desde la UCR a las filas libertarias en los últimos meses, de igual modo que el intendente de Jesús María, Federico Zárate, hace una semana, quien recibió a Javier Milei en el Festival de Doma y Folclore. En esa ocasión, le entregó al presidente un facón criollo, símbolo de los campeones del festival y de la cultura gaucha, confeccionado por el artesano Galucho. Desde la organización se señaló que el obsequio representa la tradición, la historia y los valores que identifican al evento.

Hasta el momento, el fichaje libertario más importante de un jefe municipal había sido el de la titular del Ejecutivo de la ciudad Marcos Juárez, Sara Majorel, quien gobierna el municipio más importante del interior de La Docta. Antes, de todos modos, ya habían dado el salto los radicales Gerardo Cerutti (Colonia Marina), Miguel Maradona (Colonia Maradona), Andrés Rinero (Devoto) y Nora Passero (Porteña); la macrista Natalia Contini, los vecinalistas Germán Busso y Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe). De Loredo se corta solo En un intento por consolidar su autopostulación a la gobernación cordobesa dentro de un año y luego de haberse quedado afuera, al menos, hasta el momento, de la alianza entre LLA y el FC, el exdiputado nacional radical Rodrigo de Loredo realizará su propio acto de lanzamiento al Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa. Será el próximo 14 de marzo en el Espacio Quality. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2028607304828944501?s=20&partner=&hide_thread=false Remando. 14M en el Quality. pic.twitter.com/pQWLa8odeE — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 2, 2026 El objetivo del encuentro es congregar a un deshilachado radicalismo y a espacios opositores refractarios a Juez y Bornoroni. De acuerdo a los organizadores, se busca resistir la "libertarización" de la coalición opositora y presentar una oferta electoral de impronta radical que comulgue con algunos ejes económicos del Gobierno.