Córdoba: Luis Juez y Gabriel Bornoroni se mostraron en modo alianza rumbo a las elecciones 2027

El diputado nacional y principal referente de La Libertad Avanza en La Docta se sumó a la celebración por el Día del Trabajador que organizó el Frente Cívico. Mensajes de unidad desde ambas trincheras. Pierde terreno el radical Rodrigo de Loredo.

Lo que empezó como el tradicional locro del Frente Cívico por el Día del Trabajador terminó convertido en la foto más importante de este año de la oposición cordobesa rumbo a las elecciones provinciales de 2027. El senador nacional Luis Juez recibió en su evento al diputado libertario Gabriel Bornoroni y juntos exhibieron una unidad que, pese a las cautelosas especulaciones sobre candidaturas, dejó en claro que el eje entre Juez y Bornoroni es hoy la apuesta más sólida para enfrentar al gobernador peronista Martín Llaryora , quien ya confirmó que irá por la reelección.

El encuentro se realizó en el coqueto Alto Botánico de la capital cordobesa, que dejó atrás las ocasiones en las que esta celebración se concretó en clubes o en el Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, reunió a dirigentes del juecismo, referentes de La Libertad Avanza y aliados de otros espacios. La postal política del día fue la complicidad entre Juez y Bornoroni, que intercambiaron definiciones que apuntan de manera directa al calendario electoral que se avecina.

Consultado tras el locro sobre una eventual fórmula compartida con Bornoroni, Juez evitó hablar de nombres propios pero abrió la puerta a un acuerdo mayor: " Acá no importa quién juega de titular y quién juega de suplente. Lo importante es que podamos armar un equipo que pueda ganar esta provincia".

La definición del senador nacional no pasó desapercibida porque hace apenas dos semanas, en un acto de relanzamiento del Frente Cívico en Villa Carlos Paz, Juez ya había enviado una señal en esa misma dirección. "No voy a ser yo un obstáculo para que termine el peronismo en Córdoba", dijo , llamando a construir una estrategia opositora amplia y a evitar conflictos internos en una etapa que definió como "compleja y delicada".

En el locro de este 1° de mayo, Juez reafirmó esa postura y cargó contra la gestión del gobernador Martín Llaryora. "Ni el más fanático de los peronistas, ni el más fanático de los radicales puede creer que en 2027 Córdoba va a tener mejor salud, educación o seguridad. Hay un proceso que está agotado", definió.

"No es oportunismo"

Gabriel Bornoroni reforzó la idea de una alianza sostenida en el tiempo, señalar que "venimos trabajando hace casi dos años juntos y eso es lo que le tenemos que mostrar a los cordobeses: que no es oportunismo". Insistió en que aún no se discuten nombres propios, aunque sí una estrategia común para gobernar la provincia. "No hay ninguna fórmula. Lo que hay es trabajo mancomunado con ideas comunes para que haya trabajo para todos y seguridad para todos", expresó.

El mensaje de unidad, sin embargo, no disimuló las tensiones internas. Trascendió que la Casa Rosada mira con buenos ojos la figura de Bornoroni como posible candidato a gobernador, un impulso que incomoda a Juez, quien también aspira a ese lugar. Aun así, ambos dirigentes negaron estar en campaña, aunque el clima preelectoral es innegable.

Del locro también participaron otros sectores que integran el armado opositor, como la radical Soledad Carrizo, que está alineada con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y la diputada Laura Rodríguez Machado, muy cercana a la senadora nacional Patricia Bullrich y que hoy se mueve como una libertaria más. La presencia de estos nombres dibuja un mapa de alianzas que busca aglutinar a la mayor parte de arco opositor bajo una estrategia común, aunque las tensiones por candidaturas y liderazgos no dejan de asomar.

Juez también fue consultado por la defensa oficialista al vocero presidencial Manuel Adorni tras la tensión política en el Congreso con su exposición y al que no paran de aparecerle nuevos frentes de conflicto por fondos que no puede justificar y que omitió en su última declaración jurada. Sin confrontar de lleno con la Casa Rosada, pidió enfocarse en los problemas sociales. "No hay que perder tiempo en estupideces. Hay que concentrarse en los problemas que tiene la gente. La Argentina atraviesa un momento complejo", afirmó. Y agregó: "No me van a encontrar nunca justificando lo injustificable".

Rodrigo De Loredo, en soledad

Mientras Juez y Bornoroni exhibían unidad, el radical Rodrigo De Loredo fue el gran ausente en esta foto. El exdiputado nacional que apoyó de manera abierta las políticas de Javier Milei y se plantó como candidato a gobernador, endureció en los últimos días su ofensiva contra Llaryora con una gira por el interior provincial.

De Loredo reafirmó su candidatura y aseguró ser el dirigente opositor que mejor mide en las encuestas, con argumentos de que ya superó en imagen al exgobernador y ahora diputado nacional Juan Schiaretti y que le saca "varios cuerpos" a Juez. Sin embargo, su aislamiento dentro del armado opositor es cada vez más visible. Según una fuente, De Loredo estaría molesto por lo que considera una ruptura de acuerdos internos y amenazó con impulsar candidatos propios en distritos donde haya acuerdos con LLA.

Del otro lado del mostrador, el gobernador Martín Llaryora ya confirmó que irá por la reelección en 2027, una definición que comenzó a marcar el escenario electoral desde febrero y una de sus principales acciones fue recostarse sobre el Partido Justicialista y peronizar su gestión, al haber incorporado a su gabinete a seis intendentes de ese signo. Para contrarrestar, la oposición busca capitalizar el discurso del desgaste, aunque todavía debe resolver quién encabezará la boleta.

La cuenta regresiva ya comenzó. Con menos de un año para las primarias, la oposición cordobesa tiene ante sí la tarea de definir si la fórmula será Juez-Bornoroni, Bornoroni-Juez, o si aparece una tercera opción que rompa el tablero. Lo que quedó claro este último 1° de mayo es que el Frente Cívico y La Libertad Avanza caminan juntos, mientras el radicalismo de De Loredo observa desde afuera, con la certeza de que, de no mediar un acuerdo, la dispersión podría jugarle a favor al oficialismo.