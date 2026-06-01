Habilitaron la nueva traza sin peajes en la Autopista Dellepiane sentido centro + Agregar ámbito en









Este fin de semana comenzó a funcionar el sistema Free Flow tras el desmantelamiento de las viejas cabinas. La medida elimina los puntos de cobro tradicionales para garantizar una circulación fluida y sin interrupciones.

La Ciudad de Buenos Aires completó la eliminación de sus estaciones de peaje tradicionales.

La Ciudad de Buenos Aires completó la eliminación de sus estaciones de peaje tradicionales. Para lograrlo, Autopistas Urbanas (AUSA) instaló este año un moderno pórtico de cobro automático en la Autopista 25 de Mayo, cerca de la calle Culpina. La nueva tecnología sustituye a la última cabina activa de la ciudad, situada en el conector con la Autopista Dellepiane, que cerró sus barreras el pasado 1° de mayo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta iniciativa, se eliminó el cobro manual en Dellepiane y el pago se realiza exclusivamente a través de TelePASE, avanzando hacia un sistema de flujo libre. La modernización permitió desmantelar las viejas estructuras para reconfigurar la traza hacia el Centro, habilitada este fin de semana. El tramo cuenta ahora con una calzada de 3 carriles de circulación y una velocidad máxima que a futuro será de 80 km/h, aunque momentáneamente está limitada a 40 km/h por convivencia con obras.

La unificación de velocidades bajo este nuevo esquema promete optimizar la fluidez y reforzar la seguridad vial en la zona. Tras esta inauguración, los equipos de AUSA seguirán trabajando en la mano a Provincia para retirar las cabinas remanentes y habilitar también ese sentido.

dellepiane La Autopista Dellepiane tuvo cierres en sentido al centro el martes y en sentido a Av. General Paz el miércoles, con desvíos hacia Riccheri y la Autopista Perito Moreno.

Obras simultáneas y restricciones nocturnas Es por esto que, para avanzar con el plan de obras viales, el Gobierno de la Ciudad aplicó hace unos días una serie de bloqueos nocturnos en las principales autopistas. Estas restricciones implicaron el cierre total por dos noches consecutivas de tres vías neurálgicas para el tránsito metropolitano: la Autopista Illia, el Paseo del Bajo y la Autopista Dellepiane.

Estas interrupciones obedecieron a la ejecución simultánea de la renovación integral de la Dellepiane, los ensayos estructurales en el Puente Labruna y la puesta a punto del sistema de gestión de tránsito en el Paseo del Bajo. Con el objetivo de minimizar las molestias a los conductores, las tareas se planificaron en horario nocturno.