Presentan proyecto para restituir subsidios al transporte de personas con discapacidad

Con el massista Diego Giuliano a la cabeza, un grupo de diputados de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para dejar sin efecto la resolución impulsada por el gobierno de Javier Milei, que se conoció este martes a través del Boletín Oficial.

Unión por la Patria busca que se restituyan los subsidios a las empresas de transporte.

El diputado por Santa Fe y ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, presentó un proyecto para dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Transporte, que eliminó el régimen de compensaciones económicas para sostener los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos en el transporte automotor de larga distancia.

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La iniciativa impulsada por el massista también exhorta al presidente Javier Milei a restablecer de manera "inmediata" los mecanismos necesarios para garantizar el acceso real, efectivo y sin restricciones al derecho al transporte gratuito contemplado en las leyes vigentes .

La presentación del proyecto se produce luego de que este martes, a través del Boletín Oficial, se conociera que el Gobierno diera de baja un sistema vigente desde 2018 , mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas .

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, sostuvo Giuliano.

Diego Giuliano Sergio Massa El proyecto fue impulsado por el massista Pablo Giuliano.

El proyecto advierte que la medida adoptada por el Gobierno vulnera principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de personas con discapacidad y al derecho a la salud, además de representar un retroceso en materia de derechos sociales.

En los fundamentos, el diputado señala que el transporte gratuito no constituye un privilegio sino una herramienta esencial de inclusión, accesibilidad y acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.

Asimismo, Giuliano remarcó el impacto federal de la decisión: “Miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud”.

El texto es acompañado por varios diputados del bloque que integra Giuliano, Unión por la Patria. Entre ellos, el jefe de esa bancada, Germán Martínez.

Recorte en transporte: quitan subsidios a pasajes en micro para personas con discapacidad

El Gobierno oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el martes en el Boletín Oficial. La normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

De este modo, el Ejecutivo dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.

La resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, por lo que las compañías continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.