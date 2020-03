Críticas de la oposición al discurso de Arcioni en Chubut

Pese a que se trató de una exposición conciliadora hacia la oposición, desde Cambiemos no tardaron en elevar la voz para cuestionar sus palabras. “Fue un discurso en el cual no se asumió la gravedad de la crisis que atraviesa la provincia; desde junio de 2019 que el Gobierno provincial no atinó en adoptar una sola medida orientada a mejorar la situación como no sea tomar deuda de corto plazo y a tasas elevadísimas, lo que en realidad fue agravando el cuadro de situación”, dijo el diputado nacional Gustavo Menna.