Cumbre en Tucumán: Osvaldo Jaldo y Juan Manzur se reunieron tras el plantón de Javier Milei y acercan posiciones en el PJ

Por lo que reconstruyó Ámbito , Jaldo y Manzur reunieron este último martes a sus mesas chicas, por separado, para que el encuentro no los tomara por sorpresa y para acordar el tono del cónclave. Las diferencias entre ambos, en la superficie, se produjeron por la cercanía de Jaldo con la Casa Rosada, a quien acompañó desde el kilómetro cero con leyes claves a través de los tres diputados nacionales que le responden.

"No caben dudas que el encuentro fue posible, también, por la cada vez más difícil situación económica", le respondió a este medio un dirigente peronista que anoche ya había sido anoticiado de la reunión. Jaldo actuó en el arranque de la gestión de Milei como uno de los mandatarios más cercanos al libertario, a cambio de un pacto no escrito de garantizar a Tucumán fondos contantes y sonantes para obras públicas, educación y salud. "No pasó, al menos en la medida de lo que se esperaba", deslizó a Ámbito un funcionario, con larga trayectoria en la administración pública. Mientras eso sucedía, Manzur se alineó con el peronismo más duro y que se opuso desde el arranque a la motosierra mileista.

Estas posiciones bloquearon el diálogo entre ambas carpas pero las alarmas se encendieron para adentro del PJ cuando un sector, cercano a Manzur, hizo públicas sus diferencias con la gestión nacional y cuestionó la sintonía fina de la Casa de Gobierno tucumana con Balcarce 50. Este espacio es el que en la actualidad representan el legislador provincial Javier Noguera y el diputado nacional Pablo Yedlin, acompañados por la senadora Mendoza, los legisladores Gabriel Yedlin y Christian Rodríguez, entre otros. Las diferencias se profundizaron cuando se anunció que Noguera encabezaría una lista de candidatos nacionales por fuera del PJ para capitalizar el descontento creciente en contra de la gestión nacional. En ese recorrido, el legislador, exintendente de Tafí Viejo, recibió el respaldo de la presidenta nacional del PJ Cristina Kirchner, como lo contó Ámbito.

El fortalecimiento interno de la expresidenta de la Nación, tras su condena a prisión domiciliaria y el multitudinario acto en Plaza de Mayo en su apoyo, las críticas cada vez más crecientes de los gobernadores dialoguistas en contra el plan económico de Milei -que les secó las cajas para cubrir políticas esenciales en salud, educación y obras- y las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, abonaron el camino para la concreción de la cumbre entre Jaldo y Manzur. Para que no quedaran dudas sobre la señal, Jaldo sumó a su predecesor a los actos patrios por la Declaración de la Independencia y le cedió un lugar a su lado.

acto2.jpg Jaldo sumó a Manzur a los actos oficiales por la Declaración de la Independencia.

El armado de las listas

La foto bajó las tensiones en la previa de semanas en la que los partidos tucumanos deberán decidir quiénes serán sus candidatos para las elecciones de octubre. La principal preocupación de Jaldo es no perder con La Libertad Avanza (LLA), que tiene como armador al vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, al tucumano Lisandro Catalán, quien alimenta con recursos el armado libertario en cada municipio provincial. El funcionario preside el sello local y sería candidato a diputado nacional, pese que lo desmiente ante cada consulta de los medios. Aunque LLA carece de presencia territorial, sus operadores especulan que la todavía buena imagen de la que goza Milei le alcanzaría para obtener un buen resultado en octubre.

En octubre los tucumanos deberán votar por cuatro diputados nacionales, al vencer los mandatos de Agustín Fernández y Elia Fernández (peronistas, del bloque Independencia), Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical) y Paula Omodeo (CREO). Jaldo no quiere a nadie por fuera del sello del PJ y se mostró dispuesto a dialogar con las voces críticas para acordar una lista de unidad porque sería el único modo de garantizar una victoria. Se señala que Noguera podría ser el candidato que integraría la lista oficial. Si este espacio tuviera su propia lista estaría en condiciones de arrancarle a la lista oficial los puntos que necesita para obtener una victoria. Y el gobernador tucumano pretende, de mínima, renovar las dos bancas que tiene hoy el peronismo. Para eso, necesita a todos adentro.

Ámbito consultó a referentes de ambas carpas peronistas, quienes anticiparon que llegar a un acuerdo implicaría también momentos de aspereza pero coincidieron en que es la única vía para que el PJ presente una lista competitiva en octubre.