Deuda: "Hoy no está el dinero, y la prioridad es el pago de salarios"

Pero además ocurrirá otro evento más imperioso: expirarán los 10 días de gracia de un pago por u$s110 millones que el Gobierno no concretó el viernes 1 de mayo, precisamente por ser parte de la deuda que busca reestructurar. Si no hay acuerdo antes deberá abonarlos, y si no entrará en default.

“El dinero que tenemos que cubrir el lunes quedará pendiente a cómo termine la negociación”, deslizó Bianco, aunque anclado en el esquema de prioridades salariales.

Con este telón de fondo, volvió a defender la propuesta de reestructuración, que contempla 3 años de gracia, una quita de intereses del 55% y de capital del 7%, y un alargamiento del cronograma de vencimientos. La ingeniería fue diseñada en coordinación con la refinanciación que impulsa Martín Guzmán y que también atraviesa horas clave. “La propuesta a los bonistas ha sido clara: es una oferta generosa en este contexto internacional en que los valores de títulos y acciones se desplomó”, enfatizó el jefe de Gabinete, en declaraciones a La Cielo FM 103.5.

El pasado miércoles, Kicillof había recurrido también al contexto de la pandemia para resaltar las bondades de la propuesta de reestructuración. “La propuesta se vino conversando antes del cononavirus, y con el coronavirus es más atractiva todavía”, dijo, frente al hecho de que “el mundo está con caída del producto, del comercio, de las bolsas, monedas y commodities”. “Espero que consideren esta situación, sigan dialogando y podamos llegar a buen puerto”, enfatizó.

El martes, un grupo de acreedores que dice representar al 40% de los bonistas involucrados en la propuesta había insistido en su rechazo a la oferta, aunque abrieron un guiño al afirmar que permanecen “listos y dispuestos a participar de manera constructiva en una solución negociada”.