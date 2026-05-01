El peronismo reunió a intendentes, legisladores y dirigentes en Parque Norte para discutir una alternativa nacional

Bajo la consigna “Primero las ideas”, referentes de distintas provincias participaron de una jornada de debate con eje en el trabajo, la producción y el federalismo.

Dirigentes del peronismo participaron de un encuentro en Parque Norte para debatir una propuesta federal, productiva y con eje en el trabajo.

El peronismo realizó este 1° de mayo una convocatoria en Parque Norte con el objetivo de abrir un proceso de debate interno y avanzar en la construcción de una alternativa nacional al Gobierno de Javier Milei. El encuentro, realizado bajo la consigna “Primero las ideas” , reunió a más de 4.000 participantes , entre ellos 20 legisladores nacionales , 70 intendentes y dirigentes de distintas provincias.

La jornada, denominada “El peronismo debate para ser alternativa nacional” , buscó instalar una discusión programática con eje en el federalismo , la producción , el trabajo y la representación territorial. Según plantearon los organizadores, la intención fue correr el debate de la lógica centrada en el AMBA y darle mayor protagonismo a las provincias y a los sectores productivos.

Uno de los principales oradores fue el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel , quien sostuvo que el encuentro apuntó a discutir los valores que debe representar el peronismo en esta etapa. En ese marco, afirmó que el espacio debe expresar “el federalismo, la producción, el trabajo y, sobre todo, la mejora concreta en la vida de la gente” .

Michel también apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional y cuestionó el sentido político del programa libertario. “Milei no quiere instalar un programa económico, quiere imponer un modelo social, sin trabajo, sin crecimiento, sin industria” , advirtió durante su intervención.

Críticas al modelo económico de Milei y llamado a un peronismo federal

En otro tramo de su discurso, Michel diferenció el equilibrio fiscal defendido por el oficialismo del modelo económico que, según planteó, debería proponer el peronismo. “No queremos el superávit de Milei, queremos el superávit de Néstor, con crecimiento, con desarrollo y con trabajo”, señaló.

El legislador entrerriano también reivindicó al peronismo como una fuerza asociada al orden, aunque marcó diferencias con la política de seguridad y ajuste del Gobierno. “El peronismo siempre representó el orden, pero no el orden a palazos de los jubilados, el orden en la calle por la generación de trabajo”, sostuvo.

En esa línea, Michel planteó que el proceso abierto en Parque Norte debe apuntar a una construcción más amplia. “Vamos hacia un peronismo amplio que represente a todos los sectores y todas las provincias”, afirmó.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz también participó del encuentro y aseguró que la jornada debe funcionar como una “piedra fundacional” para reconstruir una alternativa política en el país. Además, recordó una definición histórica de Juan Domingo Perón al remarcar que “gobernar es generar trabajo”.

Tolosa Paz sostuvo que hay “millones de argentinos esperando pan, trabajo, esperanza y futuro”, y llamó a construir un peronismo con capacidad de convocar, debatir y generar nuevos liderazgos. En ese sentido, pidió consolidar un espacio federal, abierto y con coraje, que pueda volver a presentarse como una opción de gobierno.

También expuso el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski, quien planteó la necesidad de fortalecer ámbitos de encuentro y construcción colectiva. Según sostuvo, el peronismo debe recuperar una lógica de mayor presencia territorial y menor dependencia de los debates de escritorio, con capacidad de interpretar demandas sociales concretas.

A su turno, el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos defendió el carácter transversal del encuentro y afirmó que el debate debe centrarse en las ideas antes que en las disputas personales. “Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”, expresó.

Olmos también cuestionó el impacto social del programa económico del Gobierno. “A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes”, sostuvo. Luego agregó que el peronismo debe pasar de ser oposición a convertirse en una alternativa con vocación de gobierno.

El intendente de Pilar, Federico Achával, centró su intervención en la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación. En ese marco, contrapuso la mirada individualista que atribuyó al Gobierno con una concepción basada en lo colectivo, el trabajo y la producción.

peronsimo.

Durante la jornada también tomaron la palabra el secretario general de la CGT, Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin; y, de manera virtual, el diputado nacional por Mendoza Emir Félix. Entre los presentes estuvieron además el legislador porteño Claudio Ferreño, presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), acompañado por el referente de ParTE en CABA, Luis Sanvitale.

El encuentro no estuvo orientado a definir candidaturas, sino a abrir una instancia de discusión sobre el rumbo del peronismo y la elaboración de un programa nacional con representación federal. Participaron dirigentes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, La Rioja, San Juan, Catamarca, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El documento completo del encuentro peronista en Parque Norte

La actividad incluyó tres paneles temáticos: “Desarrollo federal sostenible”, “Trabajo y Producción” y “Economía con inclusión”. En esas comisiones se debatieron propuestas vinculadas al entramado productivo, el empleo, las pymes, las economías regionales, el equilibrio fiscal, las inversiones, las retenciones, las tarifas, el comercio exterior y la relación con el Fondo Monetario Internacional y se definió un documento final conjunto.

primero las ideas

En el plano económico, el texto sostiene que el crecimiento sostenido requiere orden macroeconómico, incluyendo el equilibrio fiscal, aunque advierte que “no es suficiente” sin equidad social. Remarca que “no se puede distribuir la riqueza que no se genera” y propone un esquema que combine producción, inversión y mercado interno. También plantea la necesidad de reglas claras, canalizar el ahorro hacia el sistema productivo y fortalecer sectores exportadores para generar divisas y desarrollo federal.

En el eje social y laboral, el texto coloca al trabajo como organizador central de la sociedad y condición de la libertad. Afirma que “no hay libertad real sin trabajo y sin educación” y que la paz social depende de salarios fuertes. Además, propone priorizar el uso de recursos públicos en políticas que impulsen el progreso y plantea como objetivo que cada argentino “produzca al menos lo que consume”.

Respecto a la calidad democrática, se subraya la importancia de una justicia independiente y se cuestiona la utilización del sistema judicial para perseguir dirigentes políticos. También se plantea la seguridad como política de Estado, orientada a proteger a los ciudadanos. En paralelo, el eje federal destaca que no hay desarrollo sostenible sin un federalismo real, con capacidad de decisión sobre los recursos y con inversión en infraestructura que promueva el crecimiento en todo el territorio.

Finalmente, el documento cierra con un llamado a la reflexión interna del peronismo, destacando que su fortaleza histórica radica en la capacidad de debatirse y construir consensos. “Estas ideas buscan que volvamos a pensar entre todos”, señalan, y asumen el compromiso de continuar la discusión con honestidad, recordando una frase de Juan Domingo Perón: “no les pregunto de dónde vienen, solo les pido que estén de acuerdo hacia dónde vamos”.

Entre los participantes de los paneles estuvieron Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente; José Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay; Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca; Fabián Gramajo, intendente de Chimbas; Guillermo Snopek, diputado nacional por Jujuy; José Urtubey, ex presidente de la UIA; Teresa Madera, vicegobernadora de La Rioja; Kelly Olmos, diputada nacional; y Juan José Bahillo, diputado provincial de Entre Ríos.