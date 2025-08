Gustavo Sáenz sondea presentar listas propias y se astilla el PJ de Salta

Tras la convocatoria, por separado, del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey y del senador nacional Sergio "Oso" Leavy para unir al peronismo, se activaron una serie de diálogos que todavía no se agotaron, de acuerdo a una fuente consultada, aunque las señales indican que el esfuerzo no lograría los resultados esperados. "Nada cerrado, aun", sostuvo la fuente. Otro dirigente fue más allá y le dijo a Ámbito que "siguen los amagues y amagues, no está muy claro". El plazo para inscribir los frentes expira este jueves 7, a las 23.59.