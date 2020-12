Gobernadores ruegan mantener cuidados para no acelerar segunda ola

En esa línea, el santefesino Omar Perotti volvió a insistir ayer en el cuidado de la salud: “Tenemos que seguir cuidándonos del covid, esto no pasó. Que se hayan generado protocolos de aire libre, que hayan vuelto algunas actividades, no significa que esto fue superado, sería el peor error creer que eso es así; si no entendemos eso, estamos acelerando la segunda ola en Argentina”, advirtió Perotti, al inaugurar obras en la Ruta Nacional 34.

El mandatario dijo que “se vienen fechas claves” y adelantó que “solamente en esta oportunidad se puede llegar a ampliar algo”. “Cada uno de nosotros va a llevar a esa mesa todos los contactos que tuvo estos días”, agregó.

En tanto, el gobernador tucumano Juan Manzur llamó a reducir los encuentros sociales. “Limitaremos todo al máximo y las reuniones deberán ser en ambientes abiertos. Hay que entender que el mundo está en una situación muy difícil, de pandemia, y con rebrotes que tienen mayor intensidad”, aseguró el mandatario peronista.

“Les pido a los tucumanos el máximo de la responsabilidad, sobre todo a los jóvenes, porque quizá sean los que menos se enferman pero son los portadores que llevan el virus y pueden enfermar y causar mucho daño a algún otro ser querido”, remarcó.

También manifestó: “Vamos a ser inflexibles con las fiestas clandestinas, porque están prohibidas. Son un atentado a la salud pública y son los principales focos de contagio y diseminación del coronavirus”.

En Chaco, por su parte, los casos se mantienen en baja y en el COE señalaron que “es el mejor escenario para las Fiestas”.

En paralelo avanzan los diagramas para recibir las vacunas en las provincias, donde se espera comenzar a aplicarlas antes de fin de año a los grupos de riesgo. Ante la importancia que tiene para bajar la letalidad del virus, ayer se conoció que el Gobierno jujeño de Gerardo Morales hará firmar una declaración jurada a todos aquellos que no se quieran vacunar.

El anuncio lo realizó el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, quien aclaró que la vacuna no es obligatoria.