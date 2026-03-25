Gustavo Melella presentó un amplio paquete de leyes para dinamizar la economía de Tierra del Fuego

Los proyectos giran en torno a temas como infraestructura, trabajo, salud y desarrollo, entre otros. "Tierra del Fuego no tiene otra opción que seguir transformándose", aseguró el gobernador.

En medio del complejo momento que atraviesa la provincia, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella , envió a la Legislatura un amplio paquete de leyes para dinamizar la economía, que incluyen tópicos como educación, desarrollo, trabajo, infraestructura y salud , entre otros.

Melella presentó los proyectos en el marco del "nuevo impulso fueguino" que incluyen las "transformaciones que la provincia necesita", para poder "seguir avanzando y creciendo", según indicó.

El paquete de Leyes si divide en tres ejes. El primero está orientado a generar trabajo y desarrollo . En este grupo se encuentra:

El segundo eje tiene que ver con eliminar burocracia y facilitar la vida a los vecinos y vecinas. Integra leyes como:

Nuevo impulso fueguino Presentamos en la Legislatura un paquete de leyes para avanzar en las transformaciones que Tierra del Fuego necesita. Generar trabajo y desarrollo Simplificar trámites para reducir la burocracia Construir un Estado más eficiente, cercano y presente pic.twitter.com/FyBHN81o8o

Ley de Infraestructura Crítica en Educación y Salud

Ley de Régimen de Contrataciones

Ley de Ciberseguridad

Ley de Descentralización y Proyección Territorial de la Conmemoración del 2 de Abril

Ley de Museos

la Ley de Financiamiento Integral en Educación y Salud

Modificatoria de la Ley Tributaria y del Código Fiscal Unificada.

También incluye la Ley de Herramientas Financieras para el Estado, la creación del Registro Provincial de Historia Laboral del Régimen Previsional, Ley Orgánica y Procedimental de la Autoridad Laboral, Ley sobre Derogación del Artículo 12 de la Ley Provincial 1596, OSEF.

En el macro del nuevo impulso fueguino, el Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, presentó este miércoles en la Legislatura Provincial un paquete de leyes para las transformaciones que la provincia necesita.

Al respecto, el mandatario explicó que “tal como lo dije el 1 de marzo estamos convencidos de que Tierra del Fuego no tiene otra opción que seguir transformándose. Han cambiado los tiempos, cambió el mundo, cambió el país, cambió la cultura, la sociedad, vivimos en estos permanentes cambios, y nosotros tenemos que seguir también ese camino de ir adaptándonos a la nueva realidad”.

“Estas leyes tienen que ver con la salud, la educación, con nuestra obra social, pero también tienen que ver con la infraestructura sanitaria y educativa, con la protección de la niñez, tienen que ver con la agilización de trámites para que el Estado no sea tan burocrático. Tienen que ver con que realmente los fueguinos y fueguinas no sientan el peso del Estado, todo lo contrario, que vean, que sientan que el Estado los acompaña”, agregó.

Asimismo Melella sostuvo que “son leyes que tienen que ver con el nuevo impulso fueguino que necesitamos para seguir transformando nuestra provincia y, aunque tengamos vientos en contra, poder seguir avanzando y creciendo”.

Las medidas buscan agilizar la economía fueguina en medio de un momento delicado en el escenario local. La baja de impuestos a los celulares importados puso en jaque al Régimen de Promoción Industrial, principal motor de la provincia.

A eso se sumó la decisión del Gobierno de Javier Milei de intervenir el puerto de Ushuaia por el plazo de un año, una decisión que fue calificada por la administración de Melella como un "avance" sobre la soberanía provincial.