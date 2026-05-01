Tierra del Fuego: la Legislatura frenó la reforma constitucional y hay incertidumbre sobre su futuro

A la madrugada del viernes, por 11 votos a favor y 4 en contra, aprobó derogar la ley 1.529 que establecía la modificación de la Carta Magna. Un día antes, el gobernador Gustavo Melella había convocado a elecciones convencionales. Interpretaciones distintas sobre los pasos a seguir,

La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur frenó la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella y el proceso entró en una etapa de incertidumbre . Un día antes, Melella había definido que las elecciones para elegir a los convencionales constituyentes serían el 9 de agosto, en un intento por blindar el procedimiento.

Cerca de las 3:40 de la madrugada del viernes, el parlamento fueguino definió, con 11 votos afirmativos y cuatro negativos, derogar la ley 1.529 que establecía la necesidad de una reforma constitucional en el distrito , una iniciativa que había sido aprobada en 2023 y que se dilató por un fallo judicial que la mantuvo freezada.

La propuesta fue agitada por el legislador Jorge Lechman , de Somos Fueguinos, quien anteriormente había logrado paralizar la reforma en la Justicia. La misma tiene por objetivo modificar 70 de los 211 artículos de la Carta Magna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WalterVuotoTDF/status/2050125534596563082&partner=&hide_thread=false La Legislatura frenó la reforma constitucional. BIEN.



No se puede dilapidar el dinero de los fueguinos en una aventura electoral en el contexto económico que estamos atravesando en la provincia. La prioridad de esos fondos debiera ser sanear nuestra obra social.

Primero la… — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) May 1, 2026

Al respecto, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, celebró en sus redes sociales. "La Legislatura frenó la reforma constitucional. Bien", escribió el alcalde, quien fue aliado de Melella y que hoy mantiene un enfrentamiento abierto por fondos. Vuoto consideró que "no se puede dilapidar el dinero de los fueguinos en una aventura electoral en el contexto económico que estamos atravesando en la provincia".

"La prioridad de esos fondos debiera ser sanear nuestra obra social. Primero la gente. Siempre", disparó el alcalde camporista.

De todas maneras, el proceso ingresó ahora en un limbo, ya que hay opiniones encontradas respecto a lo que podría ocurrir. Algunos consideran que la votación no tendría efecto porque se produjo de manera posterior al decreto del gobernador que convocó a las elecciones convencionales. Por el contrario, otros creen que la determinación legislativa tienes validez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/2049499113616535674&partner=&hide_thread=false Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley. — Gustavo Melella (@gustavomelella) April 29, 2026

Lo que ocurre es que, a sabiendas de que se avecinaba una tormenta en la Legislatura, el mandatario firmó un día antes el decreto para oficializar el llamado a convencionales constituyentes para el 9 de agosto, una definición dilatada clave para destrabar el procedimiento.

Nuevo escenario

A diferencia del 2023, cuando los legisladores votaron la necesidad de avanzar en una reforma constitucional, hoy el escenario es distinto. En primer lugar, Tierra del Fuego se encuentra sumida una profunda crisis económica. Dicha situación tiene su correlato en la política, donde los partidos se atomizaron y las alianzas se reconfigurarán.

Por un lado, la sociedad entre Melella, que proviene de FORJA, y el peronismo se rompió. Antes, los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, también se habían abierto. Juntos fundaron "Provincia Grande", un partido localista con intenciones de dar la pelea en 2027 con Pérez a la cabeza.

De esta manera, hoy hay al menos tres ofertas en el ecosistema PJ y aliados. En paralelo, los libertarios están decididos a jugar fuerte tras haber ganado las elecciones legislativas del 2025, aprovechando la dispersión de Unión por la Patria.

También tallan en la arena local Somos Fueguinos y el Movimiento Popular Fueguino, dos escuderías vernáculas históricas en la política austral.

Lo cierto es que, aunque no está dicha la última palabra, la mayoría de los partidos políticos se mostró reacia a realizar elecciones en agosto aduciendo los altos costos que implicarían en un contexto delicado para las finanzas. Asimismo, plantean que Melella busca "un atajo" para poder ir por un tercer mandato.