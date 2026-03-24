Gobernadores promueven en Houston la exportación de GNL desde Vaca Muerta + Seguir en









Los mandatarios de Neuquén y Río Negro mantienen una agenda en Texas para presentar ante inversores y empresas energéticas el potencial de la cuenca neuquina y el avance del proyecto ARG LNG.

Figueroa, Weretilneck, Marín y directivos de ENI participaron en Houston de una reunión vinculada al avance de ARG LNG.

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegaron este martes en Houston una agenda centrada en la promoción internacional del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta, en el marco de CERAWeek 2026, uno de los encuentros energéticos más importantes del mundo.

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La actividad incluyó una reunión con el CEO de ENI, Claudio Descalzi y el presidente de YPF, Horacio Marín, donde analizaron los avances del proyecto ARG LNG, la iniciativa con la que el Gobierno, las provincias productoras y las empresas del sector buscan posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mercado internacional.

"La Norpatagonia tiene hoy un rol estratégico en el desarrollo del país, a partir de Vaca Muerta y la oportunidad de exportar GNL a través de los puertos rionegrinos. Con una hoja de ruta clara, estamos proyectando el futuro de nuestra provincia gracias al trabajo y el esfuerzo de cada uno de los neuquinos", expresó Figueroa en sus redes sociales.

Además, destacó que "la cuenca neuquina tiene grandes expectativas de crecimiento y se proyecta como un proveedor estratégico de energía para el Cono Sur y el mundo en los próximos años". Y remarcó: "Hemos trazado una hoja de ruta para ordenar el desarrollo energético con una visión de largo plazo", en la previa de su participación en el encuentro “Vaca Muerta CEOs & The Strategic Outlook”, donde compartirá escenario con referentes de algunas de las principales compañías del sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2036392780092580335&partner=&hide_thread=false PODEMOS LLEVAR NUESTRA ENERGÍA AL MUNDO



Nos reunimos en Houston con el presidente de @YPFoficial y representantes de la empresa italiana @eni, quienes impulsan el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) más ambicioso de la historia argentina.



La Norpatagonia tiene… pic.twitter.com/bRndMiLJot — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 24, 2026 El proyecto ARG LNG, clave en la apuesta exportadora El trasfondo de la gira es el impulso que YPF busca darle a ARG LNG, una iniciativa valuada en alrededor de u$s30.000 millones que apunta a cambiar la escala del negocio energético argentino. El plan contempla una capacidad de producción de hasta 18 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y se desarrolla junto a socios internacionales como ENI y la emiratí Adnoc, mientras continúan las conversaciones para sumar un cuarto jugador en la etapa de expansión.

La hoja de ruta que viene exponiendo Horacio Marín en Houston prevé una primera fase de 12 millones de toneladas y una expansión posterior de otros 6 millones, además de un esquema de financiamiento dividido entre el segmento de upstream y el de midstream. La intención es avanzar con contratos vinculados a gasoductos, infraestructura y embarcaciones especializadas para convertir el gas argentino en un producto exportable a gran escala. Para las provincias patagónicas, el proyecto representa mucho más que una inversión puntual. Neuquén busca consolidar el liderazgo productivo de Vaca Muerta, mientras que Río Negro se posiciona como un actor clave en la logística de salida del gas licuado hacia el exterior. Esa articulación entre recurso, infraestructura y puertos es la que tanto Figueroa como Weretilneck intentan mostrar en Estados Unidos como una ventaja comparativa concreta frente a potenciales inversores.