Luz verde en Entre Ríos para las salidas recreativas

Señaló que Entre Ríos posee “28 casos confirmados, pero sin circulación activa del virus gracias al formidable trabajo de los equipos de salud y el comportamiento cívico e individual de los ciudadanos”.

Por eso, remarcó que “están prácticamente todas las actividades comerciales habilitadas excepto las expresamente prohibidas en el decreto presidencial”.

El mandatario provincial pidió “extremar las medidas de control y la responsabilidad ética de los ciudadanos para avanzar hacia la quinta y última etapa”.

“Si somos capaces de seguir manteniendo una situación controlada más rápido iremos saliendo, pero caso contrario automáticamente vamos a retrotraer las medidas para proteger la salud”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez, afirmó que la nueva medida “es dinámica y puede cambiar”, pero busca “ofrecer el uso indicado del momento de esparcimiento, reduciendo la posibilidad del contagio al máximo posible”.

En ese sentido, detalló que las personas podrán realizar una salida “individual en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico”, a no más de 500 metros del domicilio y con una duración de 60 minutos, hasta las 20 horas.

Además, no se podrán utilizar “juegos infantiles ni aparatos de actividad física”, será obligatorio el uso de tapabocas y los municipios definirán “un horario asignado para adultos mayores”.

Sin embargo, la mayoría de los municipios entrerrianos se vieron obligados ayer a salir a aclarar que, hasta tanto no se publique el decreto provincial que habilita las salidas, ningún ciudadano está autorizado a concretar los paseos recreativos.

“La Municipalidad se encuentra aguardando la publicación del decreto provincial y el protocolo definido por el comité de emergencia para concretar la adhesión”, informó, por caso, el populoso distrito de Concordia.

“Hasta tanto eso no ocurra, y no se comunique oficialmente estas actividades no están habilitadas”, se aclaró.