Mendoza: Suarez presentó proyecto para reformar la Constitución

El texto busca transformar el Poder Legislativo en unicameral, que asegure la representación territorial de todos los municipios, y sin elecciones intermedias. Actualmente, los departamentos de Malargüe, Rivadavia y Tupungato no tienen representación en la Cámara de Diputados, en tanto que Santa Rosa, Tunuyán y Junín no tienen senadores que los representen. El proyecto brega por “incorporar la representación poblacional y territorial con una composición que no podrá superar los 48 legisladores”, dijo el Gobierno de Mendoza en un comunicado. Y agregó que se consagra “el principio del equilibrio fiscal como un derecho de todos los mendocinos”.

Otros eje es el establecimiento de la no reelección del gobernador. Suarez ya había adelantado que no incluiría ese punto porque había frenado todos los intentos reformistas. Cabe aclarar que sólo Mendoza y Santa Fe no permiten reelección del gobernador siquiera por un solo periodo. También se limitan el resto de los mandatosy se establece como edad máxima para el ejercicio de la magistratura la de 70 años.

Otros puntos: se reconoce el derecho al voto voluntario para los jóvenes de 16 años y a los miembros de la Policía. Además, se apunta a la autonomía municipal, adaptando así el texto provincial a la letra de la Constitución Nacional.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, señaló: “Estamos cumpliendo con una promesa de campaña. La reforma asienta sobre el respeto institucional habilitando temas a debatir como la introducción de un sistema unicameral disminuyendo el gasto político, eliminación de elecciones intermedias y limitación a un solo período de reelección para cargos legislativos y municipales”. “Creemos que el equilibrio fiscal es fundamental como derecho de los ciudadanos y también como una obligación del Estado. Permite pensar a largo plazo. El gobernador cree en este principio, que no se encuentra en ninguna de las constituciones provinciales”, señaló Ibañez.