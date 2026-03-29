Un hombre arrolló a dos menores en Mendoza: la alcoholemia le dio el quíntuple del máximo permitido

El conductor quedó detenido tras embestir a una nena de 5 años y a un adolescente de 14, quienes sufrieron politraumatismos y debieron ser hospitalizados.

Un conductor de 44 años fue detenido luego de manejar alcoholizado , perder el control de su vehículo y atropellar a dos menores en el barrio Los Barrancos 2, en Godoy Cruz, Gran Mendoza . Las pericias confirmaron que circulaba con un nivel de alcohol en sangre cinco veces superior al permitido.

Las víctimas, una nena de 5 años y un varón de 14, iban caminando y fueron embestidos en la intersección de calles El Salvador y Cuba. El conductor que los atropelló conducía un Volkswagen Gol y fue detenido por la policía que llegó al lugar ante el pedido de auxilio de los vecinos.

El realizarle el control de alcoholemia, el resultado arrojó 2,45 gramos por litro de sangre, casi cuatro vez más que el límite permitido . En Mendoza, el límite permitido de alcohol en sangre para conducir vehículos particulares es de 0,5 gramos por litro , mientras que para motociclistas y ciclomotores es de 0,2 g/l y para transporte público o profesional rige la tolerancia cero, según lo establece la Ley provincial 9099.

Personal de la Comisaría 50 y del Servicio de Emergencias Coordinado intervinieron de inmediato, solicitando asistencia médica para los heridos. Los dos chicos sufrieron heridas y tuvieron que ser hospitalizados . La nena de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al infantil Humberto Notti, donde quedó internada. El adolescente fue llevado por sus familiares a otro hospital, con lesiones leves.

El conductor quedó detenido tras embestir a una nena de 5 años y a un adolescente de 14, quienes sufrieron politraumatismos y debieron ser hospitalizados.

En el hecho intervino el Juzgado Contravencional N°1 por infracción a la Ley de Tránsito. El conductor está detenido y el vehículo fue retenido en una comisaría a disposición de la autoridad judicial.

Un turista francés murió durante una excursión de alta montaña en Mendoza

Un hombre murió en Mendoza tras sufrir una descompensación durante una excursión de alta montaña en la ciudad de Tunuyán. Se trata de un turista francés, que se encontraba en una zona conocida como el Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari.

Este valle de escalada es un área de difícil acceso en la precordillera andina, a la que debe accederse con cierto nivel de profesionalismo en el deporte. El medio local Diario UNO informó que la víctima experimentó síntomas que coincidían con un edema pulmonar, habitual debido a las alturas en esa zona.

El hombre —identificado como Joel Oliver, de 35 años—, se encontraba acompañado por otra persona al momento del incidente. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, horas más tarde, el personal de Gendarmería confirmó el deceso del andinista. A partir de ese momento, la Oficina Fiscal correspondiente intervino para las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo.