Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete + Agregar ámbito en









Tras una reunión en la quinta presidencial, se definió al "Colorado" como reemplazante de Manuel Adorni. El funcionario saliente confirmó su salida en medio de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete..

El presidente Javier Milei oficializó este domingo a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni. El anuncio llegó luego de una reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos, en la que también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia fue confirmada por el Presidente a través de su cuenta de X, en la que aseguró que se encuentran "delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo". A su vez, informó que la jura del ahora exministro del Interior será el día martes a las 16:00hs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2071368746313122187&partner=&hide_thread=false Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026 Santilli recibió este domingo el llamado para asistir a la residencia presidencial, en medio de las definiciones que el Gobierno debe tomar luego de la renuncia de Adorni, quien dejó el cargo tras quedar envuelto en denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito.

La posibilidad de que el "Colorado" pasara a ocupar la Jefatura de Gabinete ya había comenzado a tomar fuerza el viernes, cuando mantuvo una reunión con Karina Milei. En ese encuentro habían analizado el eventual desembarco del funcionario con el objetivo de darle un nuevo impulso a la gestión.

Diego Santilli: "El desafío más importante de mi vida" Tras conocerse el anuncio, el propio Santilli realizó un posteo en el que expresó: "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia".

Asimismo, continuó: "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron". "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", concluyó el flamante ministro coordinador. image La salida de Adorni generó un fuerte reacomodamiento dentro del Gobierno. Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada apuesta a cerrar el capítulo de la anterior conducción de la Jefatura de Gabinete y abrir una nueva etapa con mayor diálogo con las provincias, los aliados parlamentarios y otros sectores con los que el oficialismo busca reconstruir puentes. El vocero Adrián Ravier confirmó que este lunes comenzará una "transición ordenada" entre los equipos de trabajo del saliente ministro y el de Santilli.