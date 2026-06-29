Charlas de Quincho: fin de Adorni (triste y solitario), Kicillof mandó a enfriar la interna y la fábula del campeón a la parrilla

La crónica de una muerte anunciada pero con agonía demasiado extensa. Diego Santilli cambió de opinión y se anima a la silla eléctrica. Milei, en duda para viajar a Paraguay. Movimientos en el área de prensa dejaron deambulando a Lanari, con CV en mano. CAME, sin presencia oficial. El gobernador bonaerense pide bajar la intensidad de la pelea con La Cámpora. Encuentro de oil&gas aportó jugosas anécdotas sobre la financiación de infraestructura. La reunión de la CGT, con menos rating que Ecuador-Alemania.

Se confirmó la salida de Manuel Adorni del Gobierno tras 105 días en medio de escándalos y críticas. En tanto, Axel Kicillof ordenó a sus dirigentes no responder críticas de La Cámpora para bajar la tensión interna.

Triste, solitario y final . Como aquel título de la novela de Osvaldo Soriano podría titularse la salida de Manuel Adorni del Gobierno, sin despedidas de los ministros, que no lloraron en el velorio, y convertido en una suerte de Monumento a la Casta , justo aquello que Javier Milei venía a combatir.

Una lenta agonía del exjefe de Gabinete, que le propinó al Gobierno un desgaste de 105 días, el tiempo que transcurrió desde los escándalos en Manhattan hasta la penosa carta de renuncia, donde acusó a medio mundo, principalmente a los medios, por sus tropelías de cascadas, flípers y sábanas egipcias.

“Nunca se pagó tan caro por mantener a alguien tan barato” , así - con esta crudeza - sintetizó un viejo dirigente su opinión sobre la salida del Gobierno de Manuel Adorni . Milei se vio obligado a tomar la decisión por la astuta jugada que el jueves orquestó Patricia Bullrich, quien evitó una sesión donde se podía avanzar con la interpelación con moción de censura. Así, la salida elegante del Presidente, que esperaba que el Congreso tomara la decisión por él, se vio tabicada por su exministra. También en soledad, Milei se vio obligado y recoger el guante. El resultado: Adorni afuera a minutos de que sonara el himno argentino en Dallas (¿recuerda, lector, que se lo habíamos anticipado?), una estrategia para desviar la atención con el Mundial de fondo.

"El Gobierno ya perdió con Adorni 15 puntos de imagen", expresaba un reconocido consultor en uno de los eventos de la semana, en Costanera Norte, cuando ya la suerte del exvocero estaba echada. Si se pagó el costo político, es momento de volver a convocar al electorado, porque 2027 está cerca, agregaba. Y expresaba, de paso, la necesidad de Milei de reconstruir el pacto moral y anti casta que Adorni se encargó de destruir. Asimismo, se confirmó que no seguirá con cargo de director de YPF, que sin función pública hubiese significado un honorario de más de u$s900 mil anuales. Era un vuelto por el compromiso, pero ante el ruido que se generó con la renuncia el Ejecutivo no tuvo más remedio que removerlo

Mientras se redactaban estos quinchos, Diego Santilli cerraba en Olivos su aterrizaje en la silla eléctrica de la jefatura de Gabinete , un espacio menos cómodo que el ministerio del Interior, donde llevó a cabo con sigilo y soltura la relación con los siempre negociables gobernadores, dispuestos a recibir aportes si el país necesita de sus favores. Ahora, Santilli tendrá más exposición para sus deseos de candidatearse como gobernador bonaerense. "Aunque también puede terminar al spiedo si sigue la interna libertaria de los carpetazos", señalaba un dirigente de los que conocen a los violetas desde Cemento. ¿Podrá también Santilli arreglar las cuitas entre LLA y el PRO? Por lo pronto, algo cambió en el "Colo", que hace unos meses, cuando estallaron las pillerías de Adorni, no quería saber nada con reemplazarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2071368746313122187&partner=&hide_thread=false Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

En tanto, trascendió que está en duda que el presidente viaje a la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur que tendrá lugar el lunes y martes próximos en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Asunción, Paraguay.

Este encuentro marca el cierre de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, que posteriormente transferirá el mando a Uruguay. Se trata de un encuentro que tendrá mucho de protocolar. Sí se espera que viaje a los EEUU después del partido Argentina-Cabo Verde, para regresar pronto, para asistir a los festejos del 9 de julio, y no cederle el lugar protagónico a Victoria Villarruel, quien se divirtió con la salida de Adorni, chicaneando incluso a la hermana del presidente.

"Solo entré para leer los comentarios", publicó en X, como respuesta al también penoso posteo de Karina, lamentándose por la "injusta" renuncia del exjefe de Gabinete. La vice parte de atrás en las encuestas, pero se entusiasma con ser la opción del círculo rojo, que mira en el desierto político criollo un candidato a nutrir, que sostenga el rumbo pero que esté ajeno a los hermanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2071003728979570948?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2071003728979570948%7Ctwgr%5Ee57ab355ff2df50d299b9a9157ba5861ee11cbf7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Frenuncio-manuel-adorni-las-reacciones-del-arco-politico-n6293539&partner=&hide_thread=false Solo entré para leer los comentarios. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 27, 2026

Cambio de caras en la comunicación libertaria y un funcionario que busca trabajo

La idea de patear el hormiguero, oxigenar el área y plantar una impronta mucho menos confrontativa en los micrófonos de Casa Rosada tuvo su debut el viernes. El elegido fue el economista Adrián Ravier, quien ya en su primera función intentó marcar la cancha despegándose del estilo punzante de su predecesor, Manuel Adorni.

En su primera aparición oficial buscó diferenciarse del estilo de su antecesor al poner el foco en la gestión económica, evitar pronunciarse sobre temas judiciales y partidarios y anunciar el regreso de las conferencias de prensa semanales. El relanzamiento también incluyó reformas en la Sala de Conferencias, que volverá a abrir sus puertas el martes a las 11.

Ravier leyó, no sin tropiezos, una extensa presentación con foco en su costado académico, repasando su CV anta la mirada atenta de Fabián Fernández, el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, sentado -solo- en primera fila. Pese a que las cámaras de la transmisión oficial se prendieron minutos antes del discurso para mostrar a los funcionarios saludando a la prensa, entre los acreditados reina la desconfianza debido a las restricciones imperantes en Casa Rosada, motivo por el cual elevaron un petitorio a los nuevos funcionarios, exigiendo el cese de las medidas.

ADRIÁN RAVIER Y FABIÁN FERNÁNDEZ Adrián Ravier leyó su discurso de presentación bajo la atenta mirada de Fabián Fernández. Ámbito

La contracara del recambio es la diáspora de los caídos en desgracia. El que anduvo boyando y masticando bronca por los pasillos fue Javier Lanari. Al exsecretario se lo vio en el evento organizado por CAME para celebrar el Día InternacIonal de las Pymes, reunión que, para colmo de males, acusó un pobrísimo rating de funcionarios oficialistas. Quienes le conocen el paso afirman que Lanari ya sabía de su destino hace tiempo y que la despedida incluyó congoja, sobre todo porque "El Jefe" no le tiró ningún centro ni le ofreció, al menos por ahora, un pasaporte de consuelo hacia tierras misioneras.

Otros comentaron el triste periplo de Eduardo Serenellini, quien primero ocupó esa silla, y también deambuló por los eventos tras renunciar a la función pública. Como si fuera un periodista más, como si su paso por la Casa Rosada no hubiese existido. Incluso, en un programa radial se lo escuchó la semana pasada en "modo kuka", cuestionando sin ponerse colorado el plan económico del Gobierno y el perjuicio que viene ocasionando en la industria y en la clase media.

Pero, volviendo a Lanari, con el telegrama en la mano y la sensación amarga de que la gestión en el cerrojo de la sala de periodistas terminó en un paso en falso, el exfuncionario ya activó el radar laboral en el sector privado, de donde tuvo algunas propuestas para volver al llano. Cerca de su entorno deslizan que el hombre considera que la estrategia para con los acreditados fracasó y que, antes de vaciar los cajones, le aconsejó a su sucesor, Fabián Fernández, que los cronistas dejen de jugar a las escondidas con la seguridad de la Casa Rosada.

Un acto con reclamos, ausencias y un aplauso que dijo bastante

La celebración por el Día Internacional de las Pymes organizada por CAME en Parque Norte dejó una postal curiosa. Mientras la entidad insistía con una agenda de incentivos al consumo, financiamiento y alivio fiscal para un sector que sigue reclamando respuestas, varios empresarios comentaban por lo bajo que el Gobierno terminó vaciando de peso político un encuentro que originalmente prometía una presencia mucho más robusta.

En los pasillos todavía recordaban que en la convocatoria figuraban el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el hasta entonces ministro de Interior, Diego Santilli. La versión que circuló entre los asistentes fue que finalmente no los dejaron participar y que la representación nacional quedó reducida a menores rangos. Un recorte de agenda que se comentó bastante más que varios de los paneles.

CAME DIAB CAME celebró el Día InternacIonal de las Pymes.

El contraste lo aportó Axel Kicillof. El gobernador ingresó caminando por el medio del salón, saludó a quienes se le acercaban y, al retirarse, eligió el lateral del auditorio para sacarse fotos con prácticamente todo el que se lo pidió. También dejó definiciones políticas en un mitin reservado (pero no se apuren, ya iremos a ellas). Menos entusiasta se lo veía a Mario Grinman, cuya expresión durante el discurso del mandatario bonaerense despertó tantos comentarios como el propio contenido de la exposición.

El cierre emotivo, si cabe el término para un encuentro empresario, llegó con Jorge Macri. Cuando el jefe de Gobierno destacó que su gestión levantó 670 cuadras de manteros, el auditorio respondió con el aplauso más contundente de la jornada. Entre reclamos por el consumo, pedidos de crédito y gestos cruzados entre dirigentes, el "aplausómetro" terminó ofreciendo el dato político más nítido del día. Nadie inventó un indicador mejor para medir el clima de una sala.

Enfriar la interna

Si algo deslizó Axel Kicillof en ese encuentro de pymes, cada vez que alguien le hacía la consulta inevitable, es que decidió enfriar la interna. Pero eso que mencionó a hombres de empresas también se dio en los hechos, ya que en la semana dio la instrucción a sus dirigentes de no responder las críticas que llegan desde el sector de Máximo Kirchner. La orden es clara: nada de escalada pública. En el entorno del gobernador aseguran que tarde o temprano habrá un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner para encauzar la relación. El problema es que del otro lado nadie parece estar en ese mood.

La decisión quedó ratificada el viernes pasado por la tarde, cuando Kicillof reunió a la conducción del Movimiento Derecho al Futuro en un local de La Patria es el Otro, la organización que conduce Andrés "Cuervo" Larroque, en La Plata. Del encuentro –en el que sólo sirvieron agua y mate- participaron, entre otros, Gabriel Katopodis, Carlos Bianco, Walter Correa, Julio Alak, Javier Rodríguez, Javier Alonzo, Mariano Cascallares, Daniel Gollan, Cristina Álvarez Rodríguez y Alberto Sileoni.

Ante su mesa política, el gobernador volvió a bajar una línea que viene repitiendo en privado: el único adversario es Javier Milei y todas las críticas deben apuntar al Gobierno nacional. También insistió en que 2026 debe ser un año de construcción política y no de discusión sobre las candidaturas de 2027. En ese marco, pidió expresamente no responder las embestidas del cristinismo.

WhatsApp Image 2026-06-27 at 11.13.04 AM Kicillof bajó la orden de calmar las aguas en una reunión con la primera línea de dirigentes de su espacio.

La consigna ya había empezado a ejecutarse. Durante toda la semana, Carlos Bianco, principal espada política de Kicillof, evitó recoger el guante de la interna y repitió en distintas entrevistas que no quiere pelear con ningún dirigente kirchnerista porque todas sus energías están puestas en confrontar con Milei.

Eso no significa que el gobernador haya archivado sus ambiciones. Ante los dirigentes del MDF dejó en claro que la construcción de su espacio seguirá profundizándose. "Nuestras tareas principales son muy claras: tenemos la obligación de gobernar, cuidar a nuestro pueblo y darle cuerpo a la construcción de una alternativa política que esté en condiciones de recuperar la Nación", resumió en el encuentro.

Del otro lado, sin embargo, la tregua todavía no aparece. La semana pasada, en el Senado bonaerense, Sergio Berni y Mario Ishii se despacharon con críticas a la vicegobernadora Verónica Magario -y de paso a Kicillof- en un nuevo capítulo de la telenovela peronista provincial. Días antes, el diputado Kirchner también aportó lo suyo: cuestionó, sin nombrarlo, al gobernador por no visitar a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111, donde cumple su condena.

En ese clima, el cristinismo anotó un pequeño pero elocuente tanto en Diputados. Desde el 1° de julio volverá a su banca Mercedes Landívar, dirigente de La Cámpora que había pedido licencia para ejercer como jefa de Gabinete en Olavarría. Su regreso implica la salida de Laura Aloisi, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro. Kicillof baja el tono. La Cámpora, mientras tanto, recupera una silla.

El sector que crece y un campeón a la parrilla

Una vieja casona de Recoleta, sobre la calle Ayacucho, que perteneció a la familia de Carlos Pellegrini, fue el escenario de un encuentro que reunió a ejecutivos de las principales empresas del oil & gas que operan en el país. El patio, estrella del lugar reconvertido en restaurante, invitaba menos a quedarse que el salón contiguo. Es que la jornada, celebrada al mediodía, fue una de las más frías del año.

La edificación estilo francés, que también alberga en un primer piso a la famosa Asociación del Bridge Argentino que tanto desvela a Mauricio Macri, el salón se fue poblando y, claro, fue comentario obligado el salto de Fabián Fernández de YPF a la Secretaría de Comunicación y Prensa. Se mencionó el trabajo que Fernández realizó durante la expansión de Vaca Muerta, con una compañía que tuvo mucho que decir desde que Horacio Marín asumió la presidencia de la empresa. Y se destacaba que su reemplazo en la petrolera vendrá de adentro, y no se contratará a un externo. Se eligió a Agustina Abadie, una joven del área de Marketing de YPF que ya viene siguiendo diariamente todos los pasos de Martín.

Otra firma del sector mencionaba los desafíos que llegan con el crecimiento de la actividad. "Ahora estamos en una fase de reordenamiento, eligiendo qué proyectos vamos a priorizar, porque no podemos tomar todas las oportunidades que aparecen", explicaba un ejecutivo mientras llegaban las bandejas con los canapés de salmón ahumado, todo regado con bebidas sin alcohol. Es que, dicen, Argentina se está preparando para el volumen, y eso exige no solo infraestructura, sino también proveedores a la altura y empresas preparadas para afrontar el desafío.

La infraestructura es también un tema de discusión. La pregunta que se hacen todos es si le corresponde al Estado, en cualquiera de sus niveles, ya que "por algo recaudan los impuestos y las regalías". Sin embargo, en las empresas impera una suerte de pragmatismo: prefieren financiar determinadas obras antes que hacer un aporte extraordinario a un Gobierno. "La política no puede recibir la plata, porque después las cosas no se hacen", graficaba uno de los hombres del oil & gas.

patio muye El patio de la calle Ayacucho, de una casona que perteneció a la familia Pellegrini, recibió a los ejecutivos de las empresas petroleras.

Y recordaban una curiosa anécdota de cuando, años atrás, se intentó avanzar con el tren de Vaca Muerta a Bahía Blanca para bajar los costos logísticos.

"Fuimos intendente por intendente, siguiendo la traza. Todos decían que, por la incomodidad que les generaba el paso del tren, les financiáramos un hospital, una escuela, una cancha de fútbol... Cuando terminamos de recorrer todos los municipios, el listado de obras era interminable", comenzó el relato.

Acto seguido, continuó: "Entonces dijimos: 'Vayamos a ver a un funcionario nacional con esta lista y que se encarguen ellos'. El resultado fue que en Nación nos pidieron más obras de las que aparecían en el listado de los municipios". El resultado, un stand by del tren, que todavía sigue sin asomar.

Otro asistente, del sector de la minería, mientras manoteaba una mini burger, aportó otra anécdota sobre la búsqueda de la siempre ansiada "licencia social". Una empresa canadiense decidió congraciarse con comunidades cordilleranas que reclamaban herramientas para desarrollar la ganadería. Con presupuesto de sobra, compró un toro campeón de La Rural, valuado en medio millón de dólares, para donarlo junto con capacitaciones destinadas a mejorar la actividad.

Tiempo después quisieron saber si el ejemplar había cumplido con la misión para la que había sido adquirido. La respuesta los dejó mudos. El toro nunca llegó a mejorar la genética del rodeo: había terminado en el asador durante una fiesta de la comunidad. Medio millón de dólares convertido en un costillar.

Después de semejantes antecedentes, en el sector llegaron a una conclusión. Si hay que poner plata, mejor en una ruta, un puente o un gasoducto. Al menos eso, dicen, no termina convertido en una lista infinita de pedidos... ni en un asado.

La conferencia de prensa que perdió contra un partido de fútbol

La CGT anunció un plan de acción que desembocará en un paro nacional y una marcha federal, aunque sin fechas ni cronograma preciso. La expectativa previa era bastante mayor que el resultado y eso también se respiró en Azopardo.

El clima quedó resumido en un detalle incómodo para la organización. La conferencia de prensa ni siquiera fue transmitida en vivo y, en la sala contigua al espacio destinado a los periodistas, buena parte de la atención estaba puesta en el partido entre Ecuador y Alemania. Según los presentes, hubo momentos en los que el murmullo por una jugada despertaba más interés que las definiciones sindicales.

La austeridad también tuvo su capítulo gastronómico. Terminada la conferencia, a los periodistas les repartieron en una bolsa los sanguchitos de miga y las cocas chicas que habían quedado sin consumir. No fue exactamente un catering de despedida, aunque sirvió como metáfora involuntaria de una presentación que dejó la sensación de haber quedado a mitad de camino.

Como si hiciera falta otro detalle para alimentar las conversaciones de pasillo, uno de los integrantes del triunvirato, Cristian Jerónimo, ni siquiera participó de la conferencia de prensa. La foto quedó reducida a dos de los tres conductores de la central, una imagen que terminó reforzando la impresión general de una jornada con más promesas de acción futura que demostraciones de fuerza en el presente.