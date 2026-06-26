Brasil vs Japón por el Mundial 2026: día, horario y dónde se juega + Agregar ámbito en









La Canarinha se enfrenta a los asiáticos por el pase a los octavos de final. El encuentro se llevará a cabo el lunes desde las 14hs.

Brasil, con Vinicius como figura, se enfrenta a Japón. @brasil

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá como escenario el NRG Stadium de Houston. La selección sudamericana parte como una de las grandes candidatas al título, mientras que el conjunto asiático intentará dar el golpe y meterse entre los 16 mejores del certamen.

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El encuentro comenzará a las 14hs (hora de Argentina), con árbitro todavía a confirmar. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti cumplió con las expectativas en la fase de grupos y terminó como líder del Grupo C, mostrando solidez colectiva y confirmando su candidatura al título.

Con Vinicius Jr como figura, la "Canarinha" avanzó invicta a la fase eliminatoria y buscará mantener su buen nivel en el primer duelo de eliminación directa del torneo. Neymar Jr, ya recuperado y tras ver minutos en la goleada ante Escocia, podría ser de la partida desde el arranque.

Con un plantel repleto de figuras y la presión de volver a conquistar una Copa del Mundo, Brasil afronta este compromiso como amplio favorito, aunque sabe que en instancias decisivas no hay margen para el error.

Japón volvió a demostrar por qué es una de las selecciones más competitivas de Asia. Finalizó segundo en el Grupo F tras una campaña en la que combinó intensidad, disciplina táctica y eficacia ofensiva para asegurarse el pase a los 16avos de final.

Los dirigidos por Hajime Moriyasu sellaron la clasificación luego de igualar con Suecia en la última fecha y ahora tendrán una de las pruebas más exigentes del campeonato frente a Brasil. El seleccionado nipón intentará repetir las sorpresas que protagonizó en los últimos Mundiales y eliminar a uno de los máximos favoritos. Cuándo juegan Brasil vs Japón por 16avos de final del Mundial 2026: horario, TV y lugar Partido: Brasil vs. Japón. Fecha: lunes 29 de junio Hora: 14hs (hora de Argentina). Estadio: NRG Stadium, Houston. Árbitro: a confirmar.