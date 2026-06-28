Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 28 de junio en el Mundial 2026

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El mensaje de Lionel Messi tras el triunfo de la Selección argentina: "Seguimos juntos"

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La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 3-1 sobre Jordania, mientras Lionel Messi volvió a dejar su sello pese a comenzar el encuentro en el banco de suplentes. El capitán ingresó en el segundo tiempo, marcó un golazo de tiro libre y, horas después, publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el nuevo triunfo del equipo.

Después del encuentro, Messi compartió una publicación en su cuenta de Instagram con varias imágenes de su festejo y del partido. Junto a las fotografías, el rosarino dejó un breve mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos: "Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…", escribió, acompañado por un emoji con la bandera argentina.

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