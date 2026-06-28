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28 de junio 2026 - 10:03

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 28 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina cerró una fase de grupos perfecta.

La Selección argentina cerró una fase de grupos perfecta.

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El equipo de Scaloni venció 3-1 a Jordania en Dallas, terminó primero del Grupo J con puntaje ideal y llegará invicto a los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde. Messi ingresó en el complemento y volvió a batir un récord con otro gol de tiro libre.

La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con otra victoria. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Jordania en el Dallas Stadium, consiguió su tercer triunfo consecutivo y avanzó a los 16avos de final con puntaje ideal, consolidándose como líder del Grupo J.

Con la clasificación asegurada de antemano, Scaloni apostó por una formación con mayoría de futbolistas que habían tenido pocos minutos o aún no habían debutado en el certamen. La renovación respondió dentro de la cancha: Gio Lo Celso abrió el marcador con un golazo de tiro libre y Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto penal, convirtiendo su primer gol en esta Copa del Mundo.

En el segundo tiempo, Jordania descontó en la única ocasión clara que generó, pero el ingreso de Lionel Messi terminó de inclinar definitivamente la balanza. El capitán convirtió otro gol de tiro libre, alcanzó un nuevo récord con la camiseta argentina y selló el 3-1 definitivo. Ahora, la Albiceleste se medirá con Cabo Verde en los 16avos de final, con el objetivo de seguir defendiendo el título mundial.

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El mensaje de Lionel Messi tras el triunfo de la Selección argentina: "Seguimos juntos"

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La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria por 3-1 sobre Jordania, mientras Lionel Messi volvió a dejar su sello pese a comenzar el encuentro en el banco de suplentes. El capitán ingresó en el segundo tiempo, marcó un golazo de tiro libre y, horas después, publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el nuevo triunfo del equipo.

Después del encuentro, Messi compartió una publicación en su cuenta de Instagram con varias imágenes de su festejo y del partido. Junto a las fotografías, el rosarino dejó un breve mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos: "Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…", escribió, acompañado por un emoji con la bandera argentina.

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Lionel Scaloni: "Estamos contentos, ahora se viene lo bueno"

lionel scaloni @seleccionargentina

El técnico de la Selección argentina me mostró satisfecho por la victoria por 3 a 1 ante Jordania y un cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. "Ahora se viene lo bueno", vaticinó. El viernes 3 de julio a las 19 (hora local) la albiceleste se enfrentará ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

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Lionel Messi volvió a convertir, sigue como máximo goleador mundialista y rompió otras dos marcas históricas

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La Selección argentina cerró su participación en el Grupo J del Mundial 2026 ante Jordania y Lionel Messi volvió a sumar otro capítulo a su historia en las Copas del Mundo. El capitán convirtió nuevamente y amplió su ventaja como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 19 tantos.

Después del doblete ante Austria, que le había permitido superar en soledad los 16 goles de Miroslav Klose, Messi volvió a aparecer frente a Jordania y estiró su registro en la cima de la tabla histórica. El rosarino ya había alcanzado la marca del alemán con un hat-trick ante Argelia en el debut y luego la dejó atrás en la segunda presentación argentina.

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