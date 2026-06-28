Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en julio de 2026 tras el último acuerdo

La UOM mantiene abierta la negociación salarial y los trabajadores cobrarán con la misma escala vigente en los últimos meses.

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en julio con la misma escala salarial vigente ante la falta de un nuevo acuerdo.

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en julio de 2026 con los mismos valores salariales que venían percibiendo, debido a que la negociación paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) continúa sin una nueva actualización. La falta de acuerdo mantiene congeladas las escalas vigentes mientras avanzan las discusiones internas del gremio.

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La paritaria entre la UOM y las cámaras empresarias sigue abierta y, por el momento, no contempla nuevos incrementos para el mes de julio. De esta manera, las empresas liquidarán los haberes con la misma base salarial aplicada en abril, mayo y junio.

El esquema corresponde al último acuerdo firmado para el período abril 2025–marzo 2026 y alcanza a la Rama 17 de la actividad metalmecánica , con excepción de la Rama 21 , vinculada al sector siderúrgico.

El convenio había sido firmado por el secretario general de la UOM, Abel Furlán , junto con representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA .

Según trascendió desde el sector, la falta de actualización salarial también está relacionada con la situación institucional que atraviesa el sindicato. La intervención judicial que afecta a la UOM ralentizó la discusión de nuevas paritarias y complicó el avance de las negociaciones.

industria pyme metalúrgica La negociación entre la UOM y las cámaras empresarias continúa abierta y todavía no define una actualización. Pixabay

Cuánto cobran los metalúrgicos en julio de 2026

Con la escala vigente, los salarios se mantienen sin cambios respecto de los meses anteriores.

Personal mensualizado Grupo “A” – Administrativo

Adm. 1°: $833.257,48

$833.257,48 Adm. 2°: $924.732,49

$924.732,49 Adm. 3°: $1.067.759,96

$1.067.759,96 Adm. 4°: $1.166.170,85

Grupo “B” – Técnico

Téc. 1°: $833.257,48

$833.257,48 Téc. 2°: $924.875,28

$924.875,28 Téc. 3°: $988.568,62

$988.568,62 Téc. 4°: $1.121.394,56

$1.121.394,56 Téc. 5°: $1.166.216,36

$1.166.216,36 Téc. 6°: $1.276.880,99

Grupo “C” – Auxiliar

Aux. 1°: $801.577,24

$801.577,24 Aux. 2°: $872.358,95

$872.358,95 Aux. 3°: $992.754,70

Personal jornalizado (por hora)

Categoría General Ingresante: $4.313,43

$4.313,43 Operario Calificado: $4.672,74

$4.672,74 Medio Oficial: $5.036,08

$5.036,08 Operario Especializado: $5.387,45

$5.387,45 Operario Esp. Múltiple: $5.695,63

$5.695,63 Oficial: $5.958,84

$5.958,84 Oficial Múltiple: $6.418,60

$6.418,60 Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

$6.418,60 Oficial Múltiple Superior: $6.868,42

Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) continúa fijado en $1.036.390 mensuales. Ese monto contempla conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no incluye horas extras ni impacta sobre indemnizaciones.

Fabrica Neba Industria Capacidad Instalada Trabajador Ganancias Metalurgico Trabajo Salario Asalariado Pyme La UOM continúa las conversaciones salariales mientras los trabajadores esperan una nueva recomposición.

La negociación salarial continúa sin definición

La discusión entre la UOM y las cámaras empresarias permanece trabada y todavía no existe una propuesta oficial de aumento para los próximos meses. Mientras tanto, los salarios continúan calculándose sobre los valores acordados previamente.

Desde el gremio sostienen que el conflicto salarial se combina con un escenario de tensión interna dentro de la organización sindical. La conducción de la UOM ratificó su rechazo a la intervención judicial y mantiene su postura frente a la medida.

Por ahora, los trabajadores metalúrgicos deberán esperar una nueva instancia de negociación para conocer si habrá una actualización salarial que modifique los montos vigentes.