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29 de junio 2026 - 09:06

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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La fase eliminatoria del Mundial 2026 toma ritmo con una jornada repleta de grandes partidos, candidatos al título y selecciones que buscan dar el golpe.

El Mundial 2026 tendrá este lunes una de sus jornadas más atractivas desde el inicio de la fase eliminatoria, con tres cruces decisivos que definirán nuevos clasificados a los octavos de final. Después del triunfo de Canadá sobre Sudáfrica, la acción continuará con una agenda que reúne a varios candidatos al título y selecciones que se convirtieron en las revelaciones del torneo.

El encuentro que concentra la mayor expectativa es el de Brasil, que buscará confirmar su candidatura frente a un Japón que llega con un funcionamiento colectivo que sorprendió en la fase de grupos. Más tarde será el turno de Alemania, que intentará despejar las dudas que dejó en la primera ronda frente al Paraguay de Gustavo Alfaro, mientras que el cierre de la jornada ofrecerá un duelo que promete máxima paridad entre Países Bajos y Marruecos.

Además del peso de las potencias tradicionales, los tres partidos enfrentarán estilos y realidades diferentes. Brasil apostará a sus individualidades, Japón buscará imponer su disciplina táctica, Paraguay intentará dar otro golpe ante un gigante europeo y Marruecos procurará confirmar el gran nivel que mostró en el inicio del Mundial frente a una selección neerlandesa que llega en franco crecimiento.

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Gustavo Alfaro le respondió a Chilavert antes del duelo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

chilavert alfaro

Gustavo Alfaro salió al cruce de las críticas de José Luis Chilavert en la previa del partido entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino defendió el proceso de la Albirroja y aseguró que el equipo llega preparado para competir ante uno de los candidatos al título.

En conferencia de prensa, Alfaro destacó la fortaleza del grupo y remarcó: “Yo confío mucho en lo que somos como grupo, como equipo, en las respuestas que siempre me dieron los muchachos desde la adversidad”. Además, reconoció la dificultad del partido ante Alemania, aunque sostuvo que Paraguay intentará estar “a la altura del desafío” con la misma humildad que mostró durante la fase de grupos.

El cruce con Chilavert surgió luego de que el exarquero cuestionara el planteo del equipo tras la derrota ante Estados Unidos. Alfaro respondió que le hubiera gustado que el referente paraguayo se acercara a colaborar con el plantel: “A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiera llamado y venga a hablar con Orlando (Gill), el arquero”. Y agregó: “Si él decide pegarme, es un problema de él, no mío”.

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Marcelo Bielsa acusó a los referentes de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: "Me dejaron solo"

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa protagonizó una fuerte charla con el plantel de Uruguay tras la eliminación de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 y apuntó directamente contra los referentes del equipo. Según reveló este domingo el periodista Sebastián Giovanelli en ESPN Mundial, el entrenador les reprochó haberlo "dejado solo" durante el proceso.

Antes de abandonar la concentración de la Celeste en Playa del Carmen, Bielsa reunió a los futbolistas para realizar un balance de la participación en la Copa del Mundo. De acuerdo con el periodista, el encuentro fue breve, pero estuvo marcado por un momento de alta tensión.

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La FIFA se pronunció sobre la denuncia contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

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La FIFA aseguró que tomó “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada” luego de que se conociera una denuncia por violación contra Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, a pocos días del partido frente a la Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026. El organismo confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, donde fue presentada la denuncia.

A través de un comunicado, la entidad explicó que cuenta con “un proceso claro” para que cualquier persona involucrada pueda reportar un incidente y remarcó que sus órganos judiciales independientes “no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso”.

La FIFA evitó brindar mayores detalles sobre el caso o confirmar si abrió una investigación interna contra el futbolista caboverdiano. “La FIFA está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales”, expresó el organismo, mientras Cabo Verde continúa su preparación para enfrentar a la selección argentina el viernes.

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Partidos de hoy en el Mundial 2026: tres cruces decisivos en los 16avos de final

  • Brasil vs. Japón - 14:00 (hora argentina)
  • Alemania vs. Paraguay - 17:30 (hora argentina)
  • Países Bajos vs. Marruecos - 22:00 (hora argentina)

La jornada corresponde a los 16avos de final del Mundial 2026 y tendrá tres partidos con equipos de peso y selecciones que buscan meterse entre los mejores del torneo.

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