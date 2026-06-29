Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Gustavo Alfaro le respondió a Chilavert antes del duelo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

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Gustavo Alfaro salió al cruce de las críticas de José Luis Chilavert en la previa del partido entre Paraguay y Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino defendió el proceso de la Albirroja y aseguró que el equipo llega preparado para competir ante uno de los candidatos al título.

En conferencia de prensa, Alfaro destacó la fortaleza del grupo y remarcó: “Yo confío mucho en lo que somos como grupo, como equipo, en las respuestas que siempre me dieron los muchachos desde la adversidad”. Además, reconoció la dificultad del partido ante Alemania, aunque sostuvo que Paraguay intentará estar “a la altura del desafío” con la misma humildad que mostró durante la fase de grupos.

El cruce con Chilavert surgió luego de que el exarquero cuestionara el planteo del equipo tras la derrota ante Estados Unidos. Alfaro respondió que le hubiera gustado que el referente paraguayo se acercara a colaborar con el plantel: “A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiera llamado y venga a hablar con Orlando (Gill), el arquero”. Y agregó: “Si él decide pegarme, es un problema de él, no mío”.

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