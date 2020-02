Perotti reclamó al socialismo aval a leyes de emergencia

Por eso, tras una ronda de negociación entre el PJ y el socialismo, hubo tensión por la entrada del proyecto vía Senado, ya que las modificaciones que hicieran los diputados podrían ser volteadas en su regreso a la cámara de origen.

En una recorrida por el centro cultural La Redonda, donde se inició la entrega de la tarjeta AlimentAr para los vecinos de la ciudad capital, Perotti se refirió a la Ley de Necesidad Pública: “Hay una clara y real emergencia en Santa Fe, ojalá el proyecto se enriquezca con el paso a comisiones, que despeje cualquier duda de que no estamos pidiendo nada con lo que no haya contado ningún gobernador anterior”, dijo el mandatario. Y pidió “la comprensión de todos del momento que estamos viviendo y nos dé una buena herramienta, no al Gobierno provincial, sino a los santafesinos que lo necesitan”.

El gobernador, asimismo, fue consultado por el medio local El Litoral sobre una reunión con Lifschitz para destrabar la sanción de la ley. Al respecto, mencionó que no cree “en acuerdos personales” . “Me gustan más los acuerdos institucionales que tengan proyección en el tiempo”, añadió.

El socialismo fue clave en el rechazo de diciembre y en las últimas negociaciones llevaron números que discrepan con los del oficialismo. El partido de Lifschitz en un comunicado advirtió por la intención de tomar deuda por u$s600 millones “sin que quede claro con qué finalidad”. Y esgrimen que la situación en la provincia no es “de emergencia”.