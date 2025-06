Provincias: advierten sobre altos niveles de desempleo en la construcción

“Si la Nación no gira fondos para las obras, la situación va a seguir siendo desesperante”, sostuvo el titular de la Cámara Salteña de la Construcción. “No se mueve nada, los compañeros están cortando el pasto”, aseveran desde la UOCRA fueguina.

El alto desempleo en la construcción afecta a varios distritos. En Salta, Chaco y Tierra del Fuego genera preocupación entre los empresarios y en el gremio del sector, la UOCRA. "Si la Nación no gira los fondos para las obras que se necesitan en la provincia, la situación va a seguir siendo desesperante", señaló el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, Juan Carlos Segura . Desde el otro extremo del país, Julio Ramírez , de la UOCRA fueguina, expresó que "es un desastre todo".

Segura informó que la actividad privada mantiene niveles estables pero el desplome en la obra pública es contundente. "Con todos los esfuerzos que le pone el Gobierno de la provincia, no logra repuntar. Creo que el segundo semestre va a ser igual", expresó. "Si la Nación no gira los fondos para las obras que se necesitan en la provincia la situación va a seguir siendo caótica y desesperante. Lamentablemente nos encontramos así desde que asumió el presidente Javier Milei y no veo un futuro promisorio", señaló durante una entrevista en Radio Salta.