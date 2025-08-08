Santiago del Estero: un ministro de Gerardo Zamora y un funcionario de ANSES serán candidatos a gobernador

El jefe de Gabinete de la actual administración será el postulante del mandatario, que competirá por un lugar en el Senado. La Libertad Avanza apuesta por el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social en la provincia.

El jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez , será el candidato a gobernador por el oficialismo local , informó el actual mandatario, Gerardo Zamora , mientras que La Libertad Avanza (LLA) oficializó la postulación del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la provincia, Ítalo Cioccolani .

A la vez, Zamora competirá por una de las tres bancas en el Senado que se disputarán el 26 de octubre, cuando serán los comicios locales. En LLA hará lo propio el titular del partido santiagueño, Tomás Figueroa . Si bien se especulaba con que Figueroa buscaría acceder al Poder Ejecutivo, finalmente la decisión recayó en Cioccolani.

"Mañana sábado estaré acompañando a nuestra fórmula para Gobernador y Vice: Elías Suárez y Carlos Silva Neder, para continuar trabajado desde este proyecto político de unidad de todos los Santiagueños que es el Frente Cívico por Santiago!!!", anunció el gobernador en sus redes sociales.

La jurisdicción norteña votará, el mismo día que Nación, para renovar su poder Ejecutivo, dado que su calendario quedó desfasado como consecuencia de la intervención federal que sufrió en el pasado, similar a lo que ocurre con Corrientes, que elegirá mandatario el 31 de agosto.

Tras la noticia, Suárez aseguró que es " un honor y una enorme responsabilidad que el Frente Cívico por Santiago me proclame como candidato a gobernador, junto a Carlos Silva Neder como candidato a vice, para las elecciones del 26 de octubre". Silva Neder, su compañero, es el actual vicegobernador.

"Agradezco la confianza de nuestro espacio político, de cada sector y de cada santiagueño que nos acompaña. Asumo este compromiso con la firme convicción de seguir trabajando por el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de toda nuestra provincia", publicó.

El lanzamiento será este sábado 9 de agosto a las 11 h en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Embed - Frente Civico Por Santiago on Instagram: "INVITACIÓN AL LANZAMIENTO DE LA FÓRMULA DEL FRENTE CÍVICO POR SANTIAGO El Frente Cívico por Santiago, como fuerza política provincial, tras una serie de consultas en la búsqueda de consensos entre todas las expresiones que lo componen, para continuar con este proyecto político de unidad de todos los santiagueños, ha decidido nominar a Elías Miguel Suárez y Carlos Silva Neder como candidatos a gobernador y vicegobernador de nuestra provincia. Esta fórmula competirá en las próximas elecciones del 26 de octubre en representación de nuestro espacio, convencidos de que son las personas que, por su trayectoria, compromiso y capacidad, garantizan la continuidad de una gestión de gobierno responsable y equilibrada, que siga sentando las bases para el progreso y desarrollo de Santiago del Estero, con oportunidades para todos. Invitamos al lanzamiento y proclamación de nuestra fórmula, que se llevará a cabo el sábado 9 de agosto a las 11:00 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en calle Buenos Aires 734 de la Ciudad Capital." View this post on Instagram A post shared by Frente Civico Por Santiago (@frentecivicoporsantiago)

La apuesta de Gerardo Zamora para retener la gobernación de Santiago del Estero

Zamora decidió que el postulante del Frente Cívico y Social será Suárez, uno de sus hombres más cercanos. A la par, el actual gobernador encabezará la boleta para el Senado nacional, ya que el distrito deberá renovar sus tres bancas el 26 de octubre.

Aunque la postulación del funcionario santiagueño era una de las principales posibilidades, todavía estaba en carrera el nombre de la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien ya comandó los destinos de la provincia entre 2013 y 2017. En Santiago aseguraban que la última palabra la tendría la legisladora, también esposa del jefe provincial, por lo que se cree que prescindió de competir.

Concretamente, Elías Suárez venía levantando el perfil público en los últimos meses, a fuerza de compartir numerosas actividades con el mandatario.

matrimonio.jpg Claudia Ledesma Abdala de Zamora, junto a Gerardo Zamora.

El Frente Cívico comanda los destinos del distrito desde hace más de 20 años. Aunque Zamora es de origen radical, es un jugador clave en la estructura de Unión por la Patria, hoy transformado en Fuerza Patria. También es uno de los dirigentes a los que Cristina Kirchner suele escuchar y tomar en consideración.

Contrario a lo que hicieron muchos de sus pares, el gobernador santiagueño tomó la decisión de no desdoblar las elecciones locales de las nacionales y ambas se realizarán en espejo el 26 de octubre. Actualmente, los siete diputados santiagueños en el Congreso pertenecen a UP. Tres de ellos pondrán en juego su banca este año.

Similar caso se da con los senadores. Además de Ledesma Abdala de Zamora, ocupan escaños Gerardo Montenegro y José Neder. Todos integran el bloque Frente Nacional y Popular, que comanda el formoseño José Mayans.

Aunque Zamora no compite con el sello PJ, utiliza un sistema de colectoras que, a fuerza de votos, le permiten disponer de total control, al menos por ahora, sobre los representantes legislativos de la provincia en ambas cámaras.

La gran incógnita, ahora, es cómo repercutirá la diferencia de sistemas de votación, ya que para cargos locales se utilizará el antiguo, mientras que para los nacionales debutará la Boleta Única Papel (BUP).