Rosario planea un censo para los repartidores de plataforma para elaborar una base de datos y mejorar sus condiciones

Voces de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat provincial indicaron que el sector creció "muchísimo en los últimos años". En esa línea, expresaron su interés en "acompañar" a los trabajadores en la elaboración de herramientas que potencien sus formas de trabajo.

En la actualidad, se estima que en Rosario hay cerca de 9.000 personas que ejercen este tipo de tareas , en su mayoría jóvenes.

Los repartidores de plataformas digitales serán censados por la Municipalidad de Rosario, Santa Fe . La medida tiene el fin de mejorar sus condiciones laborales y de seguridad, mediante un registro para "acompañarlos", de acuerdo a voces de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, dependiente de la cartera.

En la actualidad, se estima que en Rosario hay cerca de 9.000 personas que ejercen este tipo de tareas , en su mayoría jóvenes, quienes se desplazan en motocicletas y bicicletas para cumplir con su labor. Tras la decisión del municipio, se podrá contar con datos reales acerca de las condiciones de trabajo, sus riesgos y necesidades.

En declaraciones a Rosario 3, el secretario del Desarrollo Humano y Hábitat provincial, Nicolás Gianelloni, informó que se trata de un sector "que ha crecido muchísimo en los últimos años" a la par de ser "una nueva forma de trabajo autogestivo en donde las personas organizan su tiempo, sus herramientas y sus recursos para generar ingresos".

El funcionario indicó que se debe estar presente "no para sancionar, sino para acompañar, cuidar y fortalecer" el trabajo de los repartidores.

"Ahí es donde tenemos que estar presentes. No para sancionar, sino para acompañar, cuidar y fortalecer su laburo", recalcó el funcionario. De momento, indicó que un "diagnóstico preliminar marca mucha exposición a riesgos viales, climáticos y sanitarios, que se suman a las extensas jornadas de trabajo".

En esa línea, detalló que un día de trabajo puede estar compuesto entre diez y doce horas "en un contexto de creciente competencia y caída del consumo” resaltó. Por último, agregó que “el desafío no es sólo cuidar a quienes reparten, sino también acompañar el desarrollo de estas nuevas formas de trabajo" a la par de generar "estrategias para que lo hagan en mejores condiciones”.

CABA suscribió un acuerdo con plataformas de delivery para mejorar condiciones de repartidores y garantizar orden vial

A principios de marzo de este año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo con plataformas digitales para garantizar la protección de los repartidores que trabajan en el distrito y fortalecer la seguridad vial. Tendrá una vigencia de dos años y se creará una Comisión de Seguimiento integrada por ambas partes.

El Convenio de Buenas Prácticas y Colaboración fue suscripto por el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, el Subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, y representantes de las principales empresas del sector de delivery.

El entendimiento establece pautas de cooperación entre el sector público y las plataformas para "ordenar y profesionalizar" una actividad que, en el último tiempo, ha crecido significativamente en el ámbito porteño.