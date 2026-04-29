Santa Fe lanza medidas de alivio para trabajadores endeudados: quiénes pueden acceder

Se llama "Plan de Protección de Ingresos" e incluye beneficios para autónomos, jubilados y empleados de los sectores público y privado. Apunta a "recuperar el poder adquisitivo de las familias".

El gobierno de Santa Fe lanzó una batería de medidas para aliviar a trabajadores de los sectores público y privado que tengan dificultades para para gar deudas. La iniciativa incluye herramientas de refinanciación para estatales y jubilados, así como para autónomos, con el objetivo de reducir la carga de las acreencias y mejorar el ingreso disponible de los hogares.

Bautizado como Plan de Protección de los Ingresos , el programa tiene por objetivo aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas y garantizar, en el caso de los estatales, que las deducciones no superen el 25% de los ingresos.

La propuesta comenzará a aplicarse en los próximos días y apunta a mejorar el poder adquisitivo de las familias y a ordenar el sistema de financiamiento.

Al respecto, la vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes , junto al ministro de Economía, Pablo Olivares , y la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos, Malena Azario, explicó que el plan combina medidas de alivio inmediato con herramientas de educación financiera y asesoramiento institucional.

“Se trata de una experiencia inédita en el país y en Santa Fe”, subrayó Coudannes, quien sostuvo que la iniciativa busca acompañar a las familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes debido al peso del endeudamiento. “Venimos a ofrecer una alternativa que permita recuperar margen en el ingreso disponible” , añadió.

monotributo Las medidas de alivio fiscal también tienen impacto sobre los monotributistas.

En ese marco, la funcionaria detalló que la morosidad de los hogares en el sistema financiero tradicional pasó del 10,6 % en enero al 11,2 % en febrero, mientras que la irregularidad en créditos no bancarios -como fintech y billeteras digitales- alcanzó el 29,9 %.

En la provincia, el 33 % de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25 % de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.

Cómo acceder

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.

En el caso de trabajadores privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios.

Para trabajadores privados y autónomos, el plan incorpora instrumentos específicos. Entre ellos, una línea del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a largo plazo -de hasta cinco años- con tasas por debajo del promedio del mercado; la articulación con cámaras empresariales para promover programas sectoriales de desendeudamiento; y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta de créditos de consolidación.

Además, el Banco Solidario (dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano) activará medidas orientadas a sectores con ingresos irregulares o intermitentes, que suelen tener mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.