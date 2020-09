Avance: habilitan cupo de ingreso para propietarios no residentes de casas de playa

Se trata del segundo municipio de la costa que se abre con esta finalidad tras la experiencia de Pinamar. Gran parte del grueso de los propietarios son bahienses que poseen sus casas de verano o fin de semana en el municipio vecino.

“No hubo línea de teléfono que aguante”, asegura Dichiara en diálogo con Ámbito. Solo en la mañana ya eran más de 100 los dueños que se habían anotado para poder ingresar. Solo podrán hacerlo entre las 8 y las 18 y deberán retirarse a las 10 del otro día. “No hay seguridad de cuántas personas van a querer venir. Ponemos el tope de 200 para que se respete”, agrega.

En Monte Hermoso, donde viven poco más de 9 mil personas, hay 16 mil partidas de propietarios no residentes. Es el destino favorito de los bahienses y de vecinos de localidades cercanas de la sexta sección electoral. Aquellos que quieran entrar (dos por auto) deberán presentar los permisos de circulación necesarios, la aplicación Cuidar, DNI y documentación del vehículo.

Vale recordar que hace diez días alrededor de 100 propietarios viajaron desde Bahía Blanca con el fin de ingresar al distrito violando el decreto de circulación dictado por la Nación. Como era de esperar, el ejecutivo municipal dispuso un retén para detener un ingreso que buscó perpetrarse a la fuerza y que ponía en riesgo la situación epidemiológica de la localidad.

Luego de conversar con los bahienses, Dichiara les aseguró que en breve habilitaría el ingreso a través de un protocolo que ya había sido aprobado por el Concejo Deliberante local pero que quedaba sujeto a las decisiones provinciales. Y ahora es un hecho.

Sin embargo, la medida no cayó muy bien en Monte Hermoso. Los vecinos se pronunciaron por las redes dejando en claro que no quieren que los dueños no residentes puedan ingresar. Un pensamiento comparte el intendente.

La realidad epidemiológica de Bahía Blanca no es la mejor. Para empezar Monte Hermoso es uno de los 18 municipios que quedan en la Provincia en Fase 5. La ciudad vecina, por el contrario, se encuentra en Fase 4 con riesgo de retroceder si los contagios siguen aumentando. Ayer, el Hospital Penna, uno de los más importantes de la ciudad, presentaba una ocupación de camas del 100 por ciento y 55 trabajadores debieron ser aislados por ser contacto estrecho de positivos.