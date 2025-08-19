Salta: tras la ruptura del peronismo, Sergio Leavy dijo que Juan Manuel Urtubey fue "impuesto desde Buenos Aires"

El senador buscará la reelección al frente del Partido de la Victoria. Apuntó contra el exgobernador, que se postulará por Fuerza Patria.

Tras la ruptura del peronismo en Salta, el senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy , apuntó contra Juan Manuel Urtubey, postulante a la Cámara alta por Fuerza Patria (FP), a quien acusó de "haber sido impuesto desde Buenos Aires".

Este fin de semana, tras arduas negociaciones, el justicialismo salteño no llegó a un acuerdo para competir en unidad y se abrió en dos listas para las legislativas del 26 de octubre. El movimiento pondrá en juego escaños: el de Leavy y el de Nora del Valle Jiménez.

Al respecto, el actual legislador comentó que "no le encuentra explicación” a la candidatura del exgobernador y denunció que la decisión fue impuesta desde Buenos Aires, "sin considerar al kirchnerismo local". Cabe recordar que el PJ de la provincia está intervenido por la conducción de Cristina Kirchner.

En ese marco, el senador hizo referencia a cuando Urtubey se había distanciado del gobierno de Cristina, hecho que lo llevó a él mismo a romper con el por entonces mandatario.

“Siendo intendente me avergonzaban todas sus declaraciones. Tuve que romper y salir candidato a diputado nacional. La gente me acompañó y llegué al Congreso” , dijo a FM Infinito.

Paralelamente, el dirigente peronista no ahorró críticas a la gestión de Javier Milei. “Hoy salió un DNU que elimina la Secretaría de Industria, el INTA, la Subsecretaría de Agricultura y Pesca. No vamos a permitir que legisladores se presten para eso”, lanzó.

Acto seguido, analizó: "Lo que yo veo es que La Libertad Avanza se cae a pedazos, y estoy convencido de que la gente se está dando cuenta. Lo peor que nos puede pasar es perder el trabajo. No hay actividad económica",

"Se están perdiendo fuentes de trabajo todos los días. ¿Qué hace el norte salteño con tanta producción si abrieron las importaciones? El haber dejado que no se importen productos nacionales y del exterior, sí perjudicó mucho", agregó.