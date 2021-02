Schiaretti redobla apuesta a obra pública con plan de 11 acueductos troncales

La avanzada había sido anunciada por el mandatario en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de febrero y se enmarca en una política de gestión con fuerte foco en las obras de infraestructura. Una apuesta que refuerza ahora Schiaretti, en la antesala de los comicios parlamentarios de este año.

“Fuimos capaces de hacer en Córdoba una megaobra como son los gasoductos troncales y hoy estamos haciendo otra megaobra: la de los acueductos troncales”, aseguró Schiaretti desde el Centro Cívico. “El agua potable es un derecho humano fundamental”, recalcó, junto al vicegobernador Manuel Calvo; el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el intendente de El Chacho, Carlos Salazar. Vía remota participaron funcionarios de Santa Fe y de La Rioja.

El plan comenzó ya con dos obras que ya están en marcha, mientras que seis se encuentran en proceso licitatorio y otras dos están para licitar.

Por su parte, el acueducto interprovincial ya recibió el aval del Gobierno de Alberto Fernández para la búsqueda de financiamiento internacional. El proyecto cuenta con el compromiso de financiamiento por parte del Estado de Kuwait y avanzan las tratativas con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Los 10 acueductos troncales provinciales son el de Pichanas- El Chacho; el de Alta Gracia- Valle Alegre - Villa del Prado; el de Sierras Chicas Norte; el de Punilla Sur; el de Tanti; el de Altos de Chipión - La Para; el de Huanchilla - Adelia María; el de Traslasierra (primera etapa); el de Río Seco; y el de Laboulaye- Serrano. Implicarán la construcción de 467 kilómetros, por u$s102.394.586 , y beneficiarán a 259 mil habitantes.

En tanto, el Acueducto Interprovincial (primera etapa) que se ejecutará junto con Santa Fe tiene una inversión de u$s 441.538.302 (Córdoba pagará u$s 220.769.151 y Santa Fe el resto). Contempla 144 kilómetros de cañería troncal entre Coronda y San Francisco y beneficiará a 213 mil cordobeses. “Tenemos el compromiso del Estado de Kuwait, que ya anticipó el financiamiento de dos bloques de u$s 50 millones”, señaló López. Hoy -dijo- ambas provincias mantendrán “una conferencia con el fondo de la OPEP para también avanzar con ellos en la estructura de financiamiento”.