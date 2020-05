Se resquebraja el bloque del oficialismo

¿Los motivos? La exintendenta de Rawson, Rossana Artero, se mostró en contra de la llegada de Alvaredo e impulsó un proyecto de ley para que se establezca como requisito para ejercicio del cargo que al menos tenga cuatro años de residencia en la Provincia. Algo con lo que el nuevo funcionario no cuenta. Lo hizo desde la banca que consiguió como parte de la lista que llevó a Arcioni a la gobernación y que hoy comparte junto a otros 15 diputados que integran el bloque oficial.

“Entró un proyecto de una diputada que hasta el día de hoy manifestó ser del oficialismo, pero yo no considero que es tal una persona que va en contra de lo que justamente propone el gobernador”, aseguró Arcioni, claramente molesto por su actitud. “Artero es una desagradecida. Si no fuera por Arcioni estaría en el olvido o en un lugar peor”, sostiene un diputado de su riñón.

Vale recordar que Artero fue suspendida como intendenta de Rawson en agosto pasado y sometida a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Así y todo, Arcioni eligió llevarla en su lista.

Pero no todo quedó ahí. En las últimas horas, la diputada Leila Lloyd Jones, quien responde a Maderna, le aseguró a un medio local que “no comparto para nada lo que dijo Arcioni porque si no, ningún diputado podría presentar un proyecto si primero no lo habla con él; y él hace los proyectos y los manda al Legislativo sin siquiera consultarlo con nosotros”.

La tensión no es menor. E incluso Lloyd Jones ya dejó en claro que apoyará el proyecto de Artero e incluso tomó una posición clara sobre la situación política, social y económica de la Provincia. “El pueblo le está suplicando al gobernador que pague los sueldos”.

El nuevo conflicto deja al gobernador sin la cantidad necesaria de diputados para confirmar a Alvaredo en el cargo. Una derrota que deja a Arcioni cercado por su círculo interno.