Se suma La Rioja a grilla de bonos navideños

En el caso riojano, Quintela precisó que ese pago “se suma el bono de 4.500 pesos que pagamos en los últimos tres meses, que se incorporarán al sueldo, los $3.500 para precarizados, los $5 mil para el personal del servicio penitenciario y los $8 mil para el personal de salud y Policia”. Fue en el marco de un acto en el estadio Superdomo, como parte de su balance por el primer año de gestión.

En lo que respecta a Mendoza, en tanto, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, precisó que se trata de “una oferta de recomposición integral del salario que abarca hasta el 31 de diciembre de 2021, que se compone de una suma fija de $54.000 pagadera en cuotas, de carácter no remunerativo y no bonificable y a abonarse durante el próximo año, y de un porcentaje de aumento del salario del 20%, dividido en tres tramos: 7% en marzo y julio y el 6% en octubre, no acumulables”.

Con el foco puesto en potenciar el poder adquisitivo de los trabajadores y fogonear el movimiento económico en torno a las Fiestas, en los últimos días anunciaron el pago de bonos navideños el santiagueño Gerardo Zamora, el formoseño Gildo Insfrán, el catamarqueño Raúl Jalil, el sanjuanino Sergio Uñac y el pampeano Sergio Ziliotto.