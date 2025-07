Se tensa la negociación en el PJ bonaerense: el kicillofismo reclama un lugar en la mesa

Las diferentes vertientes de Unión por la Patria (UP) avanzan a diario en encuentros y conversaciones tendientes a la conformación de listas conjuntas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, pero todavía no logran resolver puntos elementales para sellar ese acuerdo.

“Hay una acordada que plantea que, como no hay primarias, los partidos deben definir un órgano que resuelva cómo confeccionar las candidaturas. Se debería armar una comisión con representación de todos los sectores. Un sector del massismo pide eso, pero es muy complejo”, explicó un ministro bonaerense de Kicillof.

En rigor, reconocen que armar un reglamento formal es casi imposible, porque los lugares terminan resolviéndose por acuerdos políticos entre los distintos sectores. Además del reparto entre el massismo, el kirchnerismo y el kicillofismo, el PJ también debe hacer lugar a espacios como Patria Grande, Nuevo Encuentro, los gremios y las organizaciones sociales.

Para un dirigente del MDF, la síntesis es clara: “Todo el poder al gobernador. Él no va a tener problemas en que haya cámporas en las listas y respeta el lugar del Frente Renovador. Pero lo que no puede pasar es que pretendan manejar todo, sin respetar a quienes también tienen legitimidad”.

Las tensiones

Un intendente del MDF que también está al tanto de las charlas que lleva adelante el peronismo provincial aseguró que en la reunión del domingo en La Plata se había llegado a un principio de acuerdo para realizar el congreso partidario en La Matanza, pero finalmente se optó por Merlo, donde gobierna Gustavo Menéndez, cercano al líder de La Cámpora. “Fue para mojarle la oreja a Fernando (Espinoza) y a nosotros. La cosa viene mal. El consejo, una instancia administrativa previa al congreso, fue muy mala”, resumió.

En el gabinete bonaerense plantean la necesidad de paridad en la representación de apoderados y en la junta electoral, algo que –según aseguran– fue directamente rechazado por el sector que conduce Máximo Kirchner. “Cada cosa que planteamos, amenazan con romper. No tenemos la más mínima intención de romper, pero la hacen muy difícil”, subrayaron.

Todas las tribus plantean que la ruptura es la última de las opciones, pero ninguno se atreve a descartarla por completo. En el Movimiento Derecho al Futuro, sin embargo, advirtieron: “Nuestra máxima aspiración es una lista conjunta, pero cansan las trapisondas y las operaciones. En estas condiciones, ya es difícil imaginar cómo se construyen la lista y la campaña”.

El sábado 5, el Partido Justicialista realizará en Merlo un congreso para autorizar la conformación de alianzas con otras fuerzas políticas. La fecha límite para constituir frentes es el 9 de julio. El Frente Renovador también hará su congreso, aunque aún sin fecha confirmada.

“¿Cómo vas a ir a un acuerdo político si no podés poner apoderados?”, se preguntó el ministro, al advertir que “el 19 de julio a las 23:59 te meten las listas que quiere Máximo, como ya pasó”.

En paralelo, algunos sectores presionan para que el eje de la campaña sea la consigna “Cristina libre”, pero desde el kicillofismo lo rechazan. “Eso es funcional a Milei. Nosotros debemos discutir las políticas de La Libertad Avanza. Nuestra línea es la inocencia y defensa de Cristina, pero el eje de campaña no puede ser ese. La gente tiene otros problemas y tenemos que buscar que nos vote”.

El debate gira también en torno a los criterios para definir las candidaturas. En el kicillofismo insisten en que “la cabeza de lista tiene que ser para los más competitivos, no para los amigos”. Y proponen usar mediciones objetivas, como encuestas, para ordenar las postulaciones.

Aclaran que ello no implica que el postulante deba ser sólo aquel que tenga alta imagen de conocimiento, dado que eso no garantiza una buena performance en las urnas, sino el dirigente que tenga reconocimiento en sus comunidades y buena imagen para poder hacerle frente a los candidatos violetas y amarillos.

“Además, tiene que ser una representación que no vulnere al gobernador, que es la figura a apuntalar para discutir con Milei”, reflexionó la fuente y comentó: "Es central que tenga buen vínculo con los intendentes de la sección y capacidad de diálogo con todos los sectores".

El planteo de fondo es político: “No pueden desconocer la legitimidad del gobernador. No pueden decir que el MDF no tiene expresión en el PJ. Es lo que discutían Néstor y Duhalde: Néstor decía que había que incorporar a todos, porque el peronismo era mucho más que los gobernadores y los intendentes. Duhalde no quería”.

Pese a las tensiones, la mayoría de la dirigencia justicialista sostiene el criterio de que en los municipios en donde gobierna el peronismo, serán los intendentes los encargados de armar las listas de concejales. “Ya está acordado eso. Donde gobierna la oposición, será más complejo”, reconocen en La Plata. Consultados sobre la posibilidad de que el MDF impulse listas propias en los 135 municipios si no hay acuerdo, desde el entorno del gobernador fueron tajantes: “Preferimos que no”.

No obstante, las diferencias siguen sin saldarse y, a menos de un mes del cierre de alianzas, Unión por la Patria aún no logra acordar ni las reglas del juego.